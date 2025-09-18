Công nghệ Assassin’s Creed Shadows tung bản mở rộng Claws of Awaji Bản mở rộng Claws of Awaji của Assassin’s Creed Shadows chính thức ra mắt, bổ sung khu vực mới cùng hành trình tiếp nối câu chuyện Naoe và Yasuke.

Hành trình mới của Naoe và Yasuke

Ubisoft vừa phát hành bản mở rộng Claws of Awaji cho Assassin’s Creed Shadows. Người chơi có thể trải nghiệm trên Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC và macOS thông qua Epic Games Store, Steam hoặc Ubisoft Store. Với những ai đã đặt mua trước, gói mở rộng này sẽ được tặng kèm, còn lại sẽ có giá 25 USD hoặc miễn phí cho người dùng Ubisoft+.

Claws of Awaji được Ubisoft Bordeaux phát triển, mang đến khoảng 10 giờ chơi mới cùng một khu vực hoàn toàn khác. Nội dung diễn ra sau khi người chơi hoàn thành phần cốt truyện chính, vì vậy bản mở rộng không thể trải nghiệm nếu chưa hoàn tất chiến dịch.

Câu chuyện mở đầu khi Naoe lần theo dấu vết một ninja bí ẩn đến đảo Awaji. Tại đây, cô và Yasuke phải đối đầu với Sanzoku Ippa, một thế lực tàn bạo đe dọa sự yên bình của hòn đảo.

Trong hành trình mới, game thủ sẽ được khám phá những thành phố sôi động, cảnh biển tuyệt đẹp, nhưng cũng phải cảnh giác trước các cuộc phục kích và cạm bẫy luôn rình rập.

Thành công nối tiếp của Assassin’s Creed Shadows

Kể từ khi phát hành vào ngày 20/3, Assassin’s Creed Shadows liên tục được bổ sung các bản cập nhật như chế độ New Game+, độ khó Nightmare và nhiều tính năng tiện ích khác.

Trò chơi đã đạt mốc ba triệu người chơi chỉ sau hơn một tuần ra mắt, trở thành phiên bản thành công nhất của dòng game trên Steam, và đứng thứ hai toàn series chỉ sau Assassin’s Creed Valhalla.

Claws of Awaji không chỉ mở rộng thế giới mà còn củng cố vị thế của Shadows như một trong những tựa game thành công nhất châu Âu năm 2025.