Công nghệ Roblox siết chặt xác minh độ tuổi trẻ em với AI Roblox áp dụng công nghệ AI và xác minh độ tuổi để bảo vệ trẻ em, nhưng liệu có xóa bỏ được lo ngại từ phụ huynh?

Roblox siết chặt xác minh độ tuổi

Roblox - nền tảng game mở lớn nhất thế giới vừa công bố kế hoạch mở rộng quy trình xác minh độ tuổi.

Matt Kaufman, Giám đốc An toàn của Roblox cho biết: Hệ thống mới sẽ kết hợp công nghệ ước lượng tuổi qua khuôn mặt, xác minh bằng giấy tờ tùy thân và sự đồng ý từ phụ huynh. Cách tiếp cận này được cho là chính xác hơn so với việc người chơi tự nhập tuổi khi tạo tài khoản.

Được thành lập từ năm 2004 bởi David Baszucki và Erik Cassel, Roblox đã trở thành nền tảng tiên phong cho xu hướng nội dung do người dùng tạo ra. Với Roblox Studio, bất kỳ ai cũng có thể thiết kế và phát hành trò chơi, đồng thời kiếm Robux từ sản phẩm của mình.

Không chỉ là nơi giải trí, Roblox còn được phụ huynh và giáo viên đánh giá cao nhờ khả năng rèn luyện kỹ năng lập trình, tư duy sáng tạo và kiến thức công nghệ số. Đến năm 2024, nền tảng này đạt hơn 380 triệu người dùng toàn cầu, với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 35 - 40 tỉ USD.

Hơn 100 bản cập nhật an toàn trong năm 2025

An toàn người dùng trở thành ưu tiên hàng đầu của Roblox trong năm 2025. Công ty đã triển khai hơn 100 cập nhật tập trung vào bảo vệ trẻ em. Trong số đó nổi bật là hệ thống Roblox Sentinel - công cụ AI mã nguồn mở, chuyên phát hiện hành vi nguy hại và dấu hiệu rủi ro từ sớm.

Những biện pháp này nhằm xây dựng lòng tin với phụ huynh, cơ quan quản lý và cộng đồng, đồng thời củng cố hình ảnh Roblox là môi trường vui chơi an toàn cho trẻ.

Tranh cãi xoay quanh trẻ em và cơ chế kiếm tiền

Dù cải tiến mạnh mẽ, Roblox vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích. Khoảng 35 - 40% người dùng dưới 13 tuổi khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ trẻ tiếp xúc với người lạ, mua vật phẩm bằng tiền thật và chơi những trò có nội dung không phù hợp.

Ngoài ra, một số game nổi bật trong Roblox bị cáo buộc có cơ chế giống cờ bạc. Ví dụ: “Please Donate”, nơi người chơi chờ người khác cho Robux, bị cho rằng tạo vòng xoáy tâm lý giống trò đỏ đen. Hay “Adopt Me!”, trò chơi khuyến khích mua trứng bí ẩn để nở thú cưng, bị so sánh với hệ thống “gacha” trong game di động.

Roblox khẳng định nỗ lực bảo vệ cộng đồng

Roblox khẳng định nền tảng này vượt xa nhiều đối thủ trong việc kiểm duyệt. Cụ thể như giám sát toàn bộ tin nhắn văn bản; không cho phép gửi hình ảnh trực tiếp giữa người dùng; người chơi dưới 13 tuổi bị giới hạn chat riêng và chat thoại; có bộ lọc chặn nội dung không phù hợp trong chat công khai; gia đình có thể điều chỉnh cài đặt mặc định qua chế độ kiểm soát phụ huynh.

Việc Roblox áp dụng AI và siết chặt kiểm duyệt được xem là bước tiến lớn, nhưng khó có thể xóa bỏ toàn bộ lo ngại. Công ty cũng thừa nhận không hệ thống nào hoàn hảo và không thể loại bỏ hoàn toàn nội dung độc hại.