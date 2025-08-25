Công nghệ Samsung có quá nhiều app mặc định, mạng lại lợi thế bất ngờ Samsung thường bị phàn nàn vì có quá nhiều app mặc định, smartphone Samsung lại mang đến trải nghiệm đa năng mà ít hãng Android nào sánh được.

Điện thoại Samsung: Tự động cài sẵn loạt ứng dụng

Khác với nhiều thương hiệu chỉ tập trung vào dịch vụ của Google, Samsung trang bị sẵn loạt ứng dụng từ Smart Switch, Gallery, My Files, Calendar đến Reminder. Người dùng gần như không cần tải thêm ứng dụng thay thế, tránh được rủi ro chọn nhầm app thiếu an toàn trên Play Store.

Đặc biệt, Smart Switch giúp chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới nhanh chóng ngay cả khi không có Internet, điểm cộng lớn cho trải nghiệm ban đầu.

Samsung đầu tư thật sự cho ứng dụng Android

Trong khi nhiều hãng chỉ ra mắt công cụ cơ bản, Samsung liên tục phát triển ứng dụng độc quyền phục vụ nhiều nhu cầu chuyên nghiệp.

Samsung Notes: ứng dụng ghi chú hàng đầu trên Android, vừa viết tay, vừa chỉnh sửa PDF, thậm chí ký tài liệu trực tiếp.

Samsung Gallery: không chỉ là nơi lưu trữ ảnh mà còn tích hợp trình chỉnh sửa ảnh và video gần như chuyên nghiệp.

My Files: trình quản lý tệp đầy đủ tính năng, tiện lợi hơn cả Google Files.

PenUp: ứng dụng vẽ bằng S Pen, mang lại trải nghiệm tự nhiên như dùng bút chì màu hoặc cọ thật.

Samsung Internet: trình duyệt với nhiều tính năng bảo mật riêng, khác biệt so với Chrome vốn gắn chặt với mô hình quảng cáo của Google.

Khả năng tùy biến vượt trội

One UI, giao diện do Samsung phát triển được đánh giá là một trong những hệ điều hành tùy biến mạnh mẽ nhất hiện nay.

Với Good Lock, người dùng có thể tùy chỉnh sâu mọi chi tiết, từ thanh trạng thái, màn hình khóa cho đến các thao tác cử chỉ. Hệ thống đa nhiệm, bàn phím Samsung và nhiều tính năng ẩn trong cài đặt giúp điện thoại Samsung trở nên linh hoạt hơn so với hầu hết các hãng khác.

Samsung: Điện thoại kiêm siêu công cụ

Dù đôi lúc gây tranh cãi vì loại bỏ vài tính năng phần cứng như Bluetooth trên S Pen của Galaxy S25 Ultra hay hỗ trợ S Pen trên Z Fold 7, Samsung hiếm khi cắt giảm phần mềm.

Ngược lại, hãng còn mở rộng hệ sinh thái app để điện thoại trở thành thiết bị đa năng thực sự từ văn phòng, sáng tạo nội dung đến giải trí.