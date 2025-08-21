Công nghệ Pixel Watch 4 ra mắt: Đồng hồ thông minh gọi điện vệ tinh, trợ lý AI Google giới thiệu Pixel Watch 4 với màn hình Actua 360 cong tràn viền, pin lâu hơn, gọi điện vệ tinh độc lập và trợ lý AI Gemini tích hợp.

Tóm tắt nhanh: Pixel Watch 4 ra mắt với màn hình Actua 360 cong, sáng 3.000 nits, viền mỏng hơn. Pin lâu hơn 25%, sạc 50% chỉ trong 15 phút. Smartwatch đầu tiên hỗ trợ liên lạc vệ tinh khi không có sóng. Hơn 50 chế độ tập luyện, theo dõi giấc ngủ chính xác hơn, cảm biến nhiệt độ da mới. AI Health Coach và Gemini giúp quản lý sức khỏe, giao tiếp rảnh tay.

Thiết kế mới với màn hình cong toàn diện

Pixel Watch 4 được tái thiết kế hoàn toàn, giữ dáng tròn đặc trưng nhưng nâng cấp mạnh về trải nghiệm. Đồng hồ sở hữu màn hình Actua 360 cong toàn bề mặt, tăng 10% diện tích hiển thị, viền mỏng hơn 16% và sáng đến 3.000 nits, dễ nhìn ngay dưới nắng gắt.

Với Material 3 Expressive, màn hình hiển thị sống động, màu sắc phong phú, giao diện linh hoạt cùng mặt đồng hồ bắt mắt. Thêm vào đó, động cơ rung mới mạnh hơn 15% và loa tùy chỉnh nâng cao trải nghiệm khi tương tác cùng AI Gemini.

Pin lâu nhất từ trước đến nay

Pixel Watch 4 kéo dài thời gian sử dụng thêm 25%: 30 giờ cho bản 41mm và 40 giờ cho bản 45mm. Chế độ tiết kiệm pin mở rộng lên 2 - 3 ngày. Sạc nhanh giúp đạt 50% pin chỉ trong 15 phút với dock sạc mới.

Máy dùng chip Snapdragon W5 Gen 2 Wearable cùng đồng xử lý AI tiết kiệm năng lượng, cho hiệu năng nhanh hơn 25% trong khi tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với thế hệ trước.

Lần đầu tiên có liên lạc vệ tinh trên smartwatch

Pixel Watch 4 LTE là đồng hồ thông minh đầu tiên hỗ trợ gọi khẩn cấp qua vệ tinh. Ngay cả khi không có sóng di động, người dùng vẫn có thể kết nối dịch vụ cứu hộ nhờ hệ thống vệ tinh địa tĩnh, một tính năng được đánh giá mang tính đột phá trong lĩnh vực thiết bị đeo.

Nâng cấp toàn diện về sức khỏe và thể thao

Pixel Watch 4 được trang bị loạt cảm biến và AI để theo dõi sức khỏe chính xác hơn:

Giấc ngủ thông minh: theo dõi chu kỳ giấc ngủ chính xác hơn 18% nhờ AI.

Cảm biến nhiệt độ da mới: phát hiện thay đổi ngoài ngưỡng bình thường, hỗ trợ cảnh báo sớm tình trạng sức khỏe.

GPS hai tần số: theo dõi đường chạy chính xác ngay cả trong môi trường phức tạp.

Thể thao phong phú: hơn 50 chế độ tập luyện, bao gồm bóng rổ, pickleball; hỗ trợ tự động nhận diện bài tập khi người dùng quên khởi động.

Theo dõi đạp xe thời gian thực: truyền dữ liệu trực tiếp từ đồng hồ sang ứng dụng Fitbit hiển thị ngay trên ghi-đông xe.

Huấn luyện viên sức khỏe AI ngay trên cổ tay

Google giới thiệu AI Health Coach tích hợp Gemini, đóng vai trò như huấn luyện viên thể hình 24/7. Tính năng cung cấp lời khuyên cá nhân hóa về tập luyện, giấc ngủ và sức khỏe dựa trên dữ liệu từ đồng hồ. Phiên bản thử nghiệm sẽ ra mắt tại Mỹ vào tháng 10 qua ứng dụng Fitbit mới.

Kết nối thông minh hơn với Gemini

Pixel Watch 4 tích hợp Raise to Talk, cho phép kích hoạt Gemini chỉ bằng cách đưa cổ tay lên. Người dùng có thể ra lệnh, hỏi thông tin ngay cả khi tay đang bận. Ngoài ra, tính năng Smart Replies giúp trả lời tin nhắn nhanh chóng với gợi ý phù hợp theo ngữ cảnh.

Giá bán và ngày mở bán

Pixel Watch 4 hiện đã cho đặt trước và sẽ chính thức bán ra từ 9/10. Giá không đổi so với thế hệ trước:

41mm: 349 USD (Wi-Fi), 449 USD (LTE)

45mm: 399 USD (Wi-Fi), 499 USD (LTE)

Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc đồng bộ với dòng Pixel, kèm loạt dây đeo mới để tùy biến phong cách.