Công nghệ Apple Pay thắng kiện Fintiv tại Texas sau 7 năm Fintiv thất bại sau 7 năm kiện Apple Pay tại Texas vì không chứng minh được widget tồn tại.

Tóm tắt nhanh: Fintiv thất bại sau 7 năm kiện Apple Pay tại Texas vì không chứng minh được “widget” tồn tại. Ngay sau đó, Fintiv nộp đơn kiện mới tại Georgia với cáo buộc trộm bí mật thương mại. Phán quyết Texas khiến vụ kiện ở Georgia có ít cơ hội thành công.

Trong vụ kiện kéo dài 7 năm tại Texas, Fintiv liên tục khẳng định Apple Pay và Apple Wallet sử dụng một “widget” thuộc bằng sáng chế của mình. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu chỉ rõ bằng chứng, cả công ty lẫn chuyên gia đều không xác định được “widget” này thực chất là gì.

Thẩm phán Alan Albright đã ra phán quyết bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng hình ảnh thẻ và siêu dữ liệu mà Fintiv đưa ra không đủ cơ sở để xem là phần mềm hay “thành phần quản lý widget.” Với lập luận này, các yêu cầu còn lại của Fintiv hoàn toàn sụp đổ.

Fintiv rút lui khỏi Texas

Trước nguy cơ phải đối mặt với bồi thẩm đoàn sau kết luận bất lợi, Fintiv đã nhanh chóng rút vụ kiện khỏi Texas - nơi vốn được coi là “thân thiện” với nguyên đơn về sở hữu trí tuệ. Phán quyết của tòa cho thấy nỗ lực kéo dài nhiều năm của Fintiv thực chất chỉ xoay quanh một “bằng sáng chế ảo” không tồn tại.

Chuyển hướng sang Georgia với cáo buộc mới

Chưa đầy một tuần sau thất bại, Fintiv tiếp tục khởi kiện tại Georgia với cáo buộc Apple ăn cắp bí mật thương mại và vi phạm luật chống tham nhũng. Tuy nhiên, với việc tòa Texas đã khẳng định Apple Pay không hề sử dụng “widget” mà Fintiv mô tả, khả năng thành công của vụ kiện mới cũng bị đặt dấu hỏi.

Apple đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc tại Georgia, gọi chúng là “vô căn cứ”. Công ty khẳng định rằng phán quyết tại Texas, được công bố chi tiết, là minh chứng rõ ràng cho việc Fintiv liên tục thất bại trong việc chứng minh cáo buộc. Apple nhấn mạnh rằng tòa án đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Fintiv, và họ tin rằng vụ kiện tại Georgia cũng sẽ không thành công.

Phán quyết tại Texas cho thấy Fintiv đã dành bảy năm theo đuổi một “tiện ích” mà họ không thể xác định. Giờ đây, tại Georgia, Fintiv hy vọng thuyết phục tòa án rằng Apple đã đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, tài liệu mới công bố từ Texas không mang lại lợi thế nào cho Fintiv trong cuộc chiến pháp lý mới.