Công nghệ So sánh Samsung Galaxy S25 Edge và Samsung Galaxy S25: Màn so găng giữa hai thế hệ anh em Samsung Galaxy S25 Edge gia nhập dòng Galaxy S25 với thiết kế siêu mỏng, nhưng liệu có đáng để chi thêm hàng trăm USD so với Samsung Galaxy S25 tiêu chuẩn?

So sánh cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge và Samsung Galaxy S25

Cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25

Kích thước:

158.2 x 75.6 x 5.8mm

146.9 x 70.5 x 7.2mm

Khối lượng:

163g

162g

Màn hình:

6.7-inch AMOLED

6.2-inch AMOLED

Resolution:

1440 x 3120

1080 x 2340

Tần số:

120Hz

120Hz

Chipset:

Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite

Camera sau:

200MP wide, 12MP ultra-wide

50MP wide, 12MP ultra-wide, 10MP telephoto

Camera trước:

12MP

12MP

RAM:

12GB

12GB

Bộ nhớ:

256GB / 512GB

128GB / 256GB / 512GB

Pin:

3,900mAh

4,000mAh

Sạc:

25W wired, 15W wireless

25W wired, 15W wireless



Giá bán và thời điểm ra mắt

Samsung Galaxy S25 Edge được công bố vào giữa tháng 5 và sẽ lên kệ từ ngày 30/5, với giá khởi điểm 1.099 USD (256GB) và 1.219 USD (512GB), đi kèm 12GB RAM. Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 đã ra mắt từ tháng 1, hiện có sẵn trên thị trường với giá từ 799 USD (128GB), 859 USD (256GB) và 959 USD (512GB), cũng với 12GB RAM.

So sánh trực tiếp, model 256GB của S25 rẻ hơn S25 Edge khoảng 240 USD tại Mỹ, 240 GBP tại Anh và 450 AUD tại Úc. Lưu ý, phiên bản 128GB không có ở Úc và 512GB không có ở Mỹ cho S25.

Thiết kế và màn hình

Cả hai mẫu đều có mặt lưng kính Gorilla Glass Victus 2, màn hình phẳng với camera đục lỗ và góc bo tròn. Tuy nhiên, Samsung Galaxy S25 Edge nổi bật với thiết kế siêu mỏng (5.8mm), cao và rộng hơn (158.2 x 75.6mm) so với Samsung Galaxy S25 (146.9 x 70.5 x 7.2mm). S25 Edge dùng khung titan cao cấp, trong khi S25 dùng nhôm. Trọng lượng gần tương đồng: S25 Edge nặng 163g, S25 nặng 162g.

Về màu sắc, Samsung Galaxy S25 có nhiều lựa chọn hơn như Xanh Băng, Xanh Mint, Xanh Navy, Bạc Ánh, Vàng Hồng, Đỏ San Hô và Đen Xanh;

Samsung Galaxy S25 Edge chỉ có Xanh Băng Titan, Bạc Titan và Đen Huyền Titan. Cả hai đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 (ngập 1.5m trong 30 phút).

Màn hình Samsung Galaxy S25 Edge lớn hơn với kích thước 6.7 inch, độ phân giải 1440 x 3120, mật độ điểm ảnh 513 PPI, trong khi S25 có màn 6.2 inch, 1080 x 2340, 416 PPI. Cả hai đều dùng tấm nền AMOLED, tần số quét 120Hz, nhưng S25 Edge sắc nét hơn. Dù vậy, màn hình S25 vẫn được đánh giá sáng rõ, hiển thị tốt dưới ánh nắng.

Camera

S25 Edge sở hữu camera chính 200MP f/1.7, vượt trội về độ phân giải so với camera 50MP f/1.8 của S25. Cả hai đều có camera siêu rộng 12MP f/2.2 và camera trước 12MP f/2.2, hỗ trợ quay video 8K.

Tuy nhiên, S25 có thêm camera tele 10MP f/2.4 với zoom quang 3x, trong khi S25 Edge chỉ có camera chính và siêu rộng, dù vẫn hỗ trợ zoom quang 2x từ cảm biến chính. Camera của S25 được đánh giá chụp ảnh xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng.

Hiệu năng và phần mềm

Cả hai mẫu đều trang bị chip Snapdragon 8 Elite và 12GB RAM, đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ ngang ngửa. S25 được đánh giá có “hiệu năng smartphone vượt trội, tốt nhất ở mọi mức giá”.

Cả hai hỗ trợ bộ nhớ tối đa 512GB và chạy One UI 7 trên nền Android 15, mang lại trải nghiệm mượt mà, đồng nhất.

Pin

Samsung Galaxy S25 Edge có pin 3.900mAh, nhỏ hơn đôi chút so với 4.000mAh của S25. Do màn hình lớn hơn, S25 Edge chỉ đạt 24 giờ phát video, trong khi S25 lên đến 29 giờ.

Samsung Galaxy S25 được đánh giá có “thời lượng pin tuyệt vời, tốt nhất trong phân khúc kích thước này”. Cả hai hỗ trợ sạc nhanh 25W và sạc không dây 15W.

Samsung Galaxy S25 Edge gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng, màn hình lớn sắc nét và camera 200MP, nhưng thiếu camera tele và pin kém bền hơn S25. Trong khi đó, S25 nhỏ gọn, đa năng hơn với camera tele và giá rẻ hơn đáng kể.

Với mức giá cao hơn 300 USD, Samsung Galaxy S25 Edge cần chứng minh giá trị qua thiết kế và trải nghiệm thực tế. Lựa chọn nào đáng tiền hơn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn!