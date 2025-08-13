Thứ Tư, 13/8/2025
3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

Quốc Duẩn 13/08/2025 16:42

Bạn có thể biến TV hoặc tablet thành nơi lưu trữ ảnh với 3 giải pháp miễn phí, hỗ trợ NAS và video 4K.

Google Photos từ lâu đã cho phép biến Android TV hoặc tablet thành khung ảnh kỹ thuật số, hiển thị những khoảnh khắc đẹp ngay trên màn hình. Nhưng không phải ai cũng muốn lưu trữ ảnh trên đám mây, nhiều người ưa chuộng NAS (Network Attached Storage) để tự quản lý dữ liệu.

Dưới đây là 3 giải pháp miễn phí giúp biến Android TV hoặc tablet thành khung ảnh cỡ lớn, lấy dữ liệu trực tiếp từ NAS.

1. Kodi

Kodi là cách nhanh gọn để thiết lập screensaver hiển thị ảnh từ NAS. Bạn chỉ cần chia sẻ thư mục ảnh qua SMB hoặc NFS – hầu hết NAS đều hỗ trợ.

3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

Các bước cơ bản:

Cài Kodi trên Android TV, Raspberry Pi, tablet hoặc iPad (cần sideload).

Vào Settings > Interface > Screensaver > Screensaver Mode.

Chọn Add More → tải Picture Slideshow Screensaver.

Thêm đường dẫn mạng chứa ảnh, tùy chỉnh thời gian chờ và hiệu ứng chuyển cảnh (có cả Ken Burns).

Nhược điểm:

Phải mở Kodi để screensaver hoạt động, không đặt làm mặc định hệ thống được.

Dùng lâu có thể đầy bộ nhớ (tác giả phải mất 4 năm mới gặp tình trạng này trên Nvidia Shield 8GB).

2. Immich

Immich là giải pháp tự lưu trữ ảnh/video, chạy trên máy tính hoặc NAS qua Docker. Ngoài sao lưu ảnh từ điện thoại, Immich còn có ứng dụng Android TV (không chính thức) để cài screensaver.

Immich TV (Unofficial) - Ứng dụng trên Google Play

Ưu điểm so với Kodi:

Đặt làm screensaver mặc định, hoạt động kể cả khi đang mở ứng dụng khác.

Hỗ trợ phát video từ bộ sưu tập, có hoặc không tiếng.

Hoàn toàn miễn phí, có tùy chọn mua giấy phép để hỗ trợ dự án.

Nhược điểm là cài đặt phức tạp hơn, yêu cầu setup Immich server trước.

3. Aerial Views Screensaver

Ban đầu thiết kế để phát video 4K giống screensaver của Apple TV, ứng dụng này giờ đã hỗ trợ lấy ảnh/video từ SMB share và cả Immich server.

Yes, the YouTube app now hijacks your Apple TV's screen saver - 9to5Mac

Điểm nổi bật:

Miễn phí, mã nguồn mở trên GitHub.

Hiển thị overlay thông tin: nhạc đang phát, địa điểm, ngày chụp, đồng hồ.

Bảo vệ chống burn-in cho TV OLED khi dùng overlay.

Không cần cấu hình server phức tạp.

      Công nghệ
      3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

