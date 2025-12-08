Công nghệ Lại chiêu bài cũ: Apple chặn downgrade từ iOS 18.6 xuống iOS 18.5 Chỉ sau hơn một tuần phát hành iOS 18.6, Apple đã chặn hoàn toàn việc downgrade xuống iOS 18.5 và iOS 17.7.8, khiến người dùng không thể quay lại phiên bản trước.

Tóm tắt nhanh: Apple đã ngừng cho tải về iOS 18.5 và iOS 17.7.8, chặn hoàn toàn việc hạ cấp. iOS 18.6 ra mắt ngày 29/7, sửa lỗi bảo mật, tối ưu hiệu suất và thay đổi chính sách App Store tại EU. Người dùng Việt Nam có thể bị ảnh hưởng về hiệu năng, jailbreak, mua bán máy cũ và kiểm thử ứng dụng.

Apple chặn hạ cấp iOS 18.5 sau khi iOS 18.6 ra mắt

Ngày 29/7, Apple chính thức phát hành iOS 18.6 với nhiều bản vá lỗi, cải thiện bảo mật và tối ưu hiệu suất, đặc biệt là khắc phục sự cố hiệu năng của tính năng “Memories” trong ứng dụng Ảnh. Bản cập nhật cũng điều chỉnh cách vận hành của các chợ ứng dụng bên thứ ba tại Liên minh châu Âu.

Chỉ hơn một tuần sau, Apple đã ngừng tải về iOS 18.5, khiến mọi nỗ lực hạ cấp từ iOS 18.6 trở nên bất khả thi. Đây là động thái thường thấy nhằm đảm bảo người dùng luôn ở trên phiên bản mới, nơi các lỗ hổng bảo mật đã được xử lý.

Không chỉ iOS 18, iOS 17 cũng bị ảnh hưởng

Song song với iOS 18.6, Apple cũng tung ra iOS 17.7.9 dành cho các thiết bị không hỗ trợ iOS 18. Kể từ hôm nay, phiên bản iOS 17.7.8 cũng đã bị ngừng tải về, đồng nghĩa với việc người dùng không thể hạ cấp từ iOS 17.7.9.

Lý do Apple thường xuyên ngừng tải về các bản iOS cũ

Apple thường khóa các bản iOS cũ sau khi phát hành bản mới để ngăn nguy cơ bảo mật từ các lỗi đã bị khai thác. Các bản cập nhật mới thường đi kèm danh sách chi tiết các cải tiến bảo mật, như iOS 18.6 vừa công bố. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho người dùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi quyền quay lại phiên bản trước.

Tác động tới người dùng iPhone

Việc Apple chặn hạ cấp iOS có thể ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng người dùng iPhone:

Người dùng gặp lỗi hoặc giảm hiệu năng sau khi nâng cấp sẽ không thể quay lại phiên bản cũ ổn định hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với các mẫu iPhone đời cũ như iPhone X, XS, 11 khi hiệu suất có thể bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật mới.

Người dùng jailbreak sẽ bị giới hạn nghiêm trọng vì các công cụ bẻ khóa thường chỉ hoạt động trên phiên bản iOS cũ.

Người mua bán iPhone cũ gặp khó khăn nếu khách hàng yêu cầu thiết bị chạy iOS cụ thể (ví dụ: để tương thích với một số ứng dụng hoặc game).

Người dùng trong lĩnh vực kiểm thử ứng dụng phải thích nghi nhanh với bản mới, vì không còn khả năng chạy thử trên các phiên bản iOS cũ đã bị khóa.

Trước mỗi bản cập nhật, người dùng Việt Nam thường phải cân nhắc kỹ trước khi cập nhật, đặc biệt với các mẫu iPhone không còn ở đỉnh hiệu năng.