Công nghệ Huawei Mate 80 sẽ giữ thiết kế camera tròn quen thuộc Huawei Mate 80 dự kiến vẫn dùng cụm camera tròn đặc trưng, nhưng bổ sung quạt tản nhiệt chủ động, pin 6000mAh và có thể hỗ trợ eSIM.

Tóm tắt nhanh: Mate 80 vẫn dùng thiết kế camera tròn quen thuộc từ thời Mate 30. Có thể có một số tinh chỉnh nhẹ về ngoại hình so với Mate 70. Dự kiến trang bị quạt tản nhiệt chủ động – lần đầu xuất hiện trên dòng Mate. Hỗ trợ eSIM đang được thử nghiệm và có thể xuất hiện trên Mate 80. Nhiều khả năng sở hữu pin trên 6000mAh cùng vi xử lý Kirin mới.

Huawei Mate 80 vẫn trung thành với thiết kế camera tròn nhưng có thể “ẩn giấu” nâng cấp lớn

Dòng điện thoại Huawei Mate 80 sắp ra mắt sẽ tiếp tục duy trì thiết kế camera tròn đã trở thành biểu tượng của dòng Mate suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh kiểu dáng quen thuộc, thiết bị dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về công nghệ bên trong.

Theo nguồn rò rỉ từ tài khoản Weibo @SmartPikachu, Mate 80 vẫn giữ cụm camera hình tròn phía sau, giống với thiết kế bắt đầu từ dòng Mate 30 vào năm 2019.

Trước đó, Huawei từng dùng cụm camera vuông nhỏ trên Mate 20, nhưng sự thành công về mặt thẩm mỹ và nhận diện của Mate 30 khiến hãng quyết định trung thành với kiểu dáng tròn kể từ đó.

Dù vậy, từng thế hệ vẫn có sự thay đổi nhẹ. Ví dụ:

Mate 60 Pro có thiết kế giống Mate 40 Pro.

Mate 70 lại gợi nhớ đến phong cách camera của Mate 50.

Và với Mate 80, Huawei được cho là sẽ giữ tổng thể thiết kế tròn, nhưng có thể có những tinh chỉnh nhỏ tạo sự mới mẻ.

Quạt tản nhiệt chủ động: Lần đầu xuất hiện trên dòng Mate?

Một điểm đáng chú ý trong rò rỉ lần này là việc Mate 80 có thể được trang bị quạt tản nhiệt chủ động, công nghệ thường chỉ xuất hiện trên smartphone gaming.

Thông tin về công nghệ tản nhiệt này đã xuất hiện trong các tin đồn gần đây, và khả năng cao Huawei sẽ đưa tính năng này lên dòng flagship sắp tới nhằm giải quyết bài toán hiệu suất cao và nhiệt độ.

eSIM và pin khủng: Huawei đang “nâng cấp âm thầm”?

Ngoài hệ thống tản nhiệt, Huawei cũng đang thử nghiệm khả năng hỗ trợ eSIM – loại SIM điện tử thay cho thẻ SIM vật lý truyền thống. Theo nguồn tin, eSIM sẽ xuất hiện trước trên mẫu điện thoại gập ba, sau đó mới được mở rộng cho Mate 80.

Nếu thành sự thật, đây sẽ là một bước tiến quan trọng cho người dùng Huawei tại các thị trường hiện đại, nơi eSIM ngày càng phổ biến.

Không dừng lại ở đó, Mate 80 còn được kỳ vọng trang bị viên pin lên tới hơn 6000mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng so với các thế hệ trước, vốn dao động quanh mức 5000mAh.

Chip Kirin mới, sức mạnh trung tâm của Mate 80?

Huawei vẫn chưa tiết lộ chi tiết về vi xử lý trang bị cho dòng Mate 80. Tuy nhiên, dự kiến thiết bị sẽ sử dụng chip Kirin đời mới, có thể là bản nâng cấp từ Kirin 9000s hoặc một dòng hoàn toàn mới, tương thích với công nghệ AI và xử lý đồ họa cao cấp.

Thông tin chi tiết về chip Kirin mới vẫn chưa được xác nhận, nhưng giới công nghệ dự đoán đây sẽ là một trụ cột chính của Mate 80 trong việc cạnh tranh với các flagship Android khác.

Từ góc nhìn thiết kế, Mate 80 có thể sẽ không gây bất ngờ lớn, nhưng chính những “nâng cấp âm thầm” như tản nhiệt chủ động, pin lớn, hỗ trợ eSIM và chip mạnh mới là yếu tố tạo nên sức hút.

Việc giữ thiết kế camera tròn có thể là cách Huawei duy trì bản sắc nhận diện, trong khi bên trong là loạt cải tiến phục vụ hiệu năng, kết nối và trải nghiệm thực tế.