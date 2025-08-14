Công nghệ So sánh Samsung Galaxy S25 Edge và iPhone 16: Cuộc đấu của các ông lớn Samsung Galaxy S25 Edge mỏng kỷ lục đối đầu iPhone 16 nhỏ gọn. Liệu thiết kế hay hệ sinh thái sẽ quyết định người chiến thắng?

So sánh cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge và iPhone 16

Cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge

Apple iPhone 16

Kích thước:

158.2 x 75.6 x 5.8mm

147.6 x 71.6 x 7.8mm

Khối lượng:

163g

170g

Màn hình:

6.7-inch AMOLED

6.1-inch OLED

Resolution:

1440 x 3120

1179 x 2556

Tần số:

120Hz

60Hz

Chipset:

Snapdragon 8 Elite

Apple A18

Camera sau:

200MP wide, 12MP ultra-wide

48MP wide, 12MP ultra-wide

Camera trước:

12MP

12MP

RAM:

12GB

8GB

Storage:

256GB / 512GB

128GB / 256GB / 512GB

Pin:

3,900mAh

3,561mAh

Sạc:

25W wired, 15W wireless

20W wired, 25W wireless



Giá bán và thời điểm ra mắt

Samsung Galaxy S25 Edge được công bố vào tháng 5 và sẽ lên kệ từ ngày 30/5, với giá khởi điểm 1.099 USD (256GB, 12GB RAM) và 1.219 USD (512GB, 12GB RAM).

Trong khi đó, iPhone 16 đã ra mắt từ tháng 9/2024, hiện có sẵn toàn cầu với giá từ 799 USD (128GB, 8GB RAM), 899 USD (256GB) và 1.099 USD (512GB).

So sánh model 256GB, S25 Edge đắt hơn iPhone 16 khoảng 200 USD (tương đương 200 GBP hoặc 250 AUD). Dù giá cao hơn, S25 Edge cung cấp dung lượng lưu trữ gấp đôi ở mức khởi điểm.

Thiết kế và màn hình

Về thiết kế, hai mẫu điện thoại khá khác biệt. Samsung Galaxy S25 Edge có khung titan cao cấp, mỏng ấn tượng (5.8mm), kích thước 158.2 x 75.6mm, nặng 163g. iPhone 16 dùng khung nhôm, dày hơn (7.8mm), kích thước 147.6 x 71.6mm, nặng 170g.

Cả hai đều có mặt lưng kính, màn hình phẳng và đạt chuẩn IP68 (chống nước, bụi ở độ sâu 1.5m trong 30 phút).

Khối camera sau của cả hai có thiết kế dạng bầu dục, nhưng đèn flash của Samsung Galaxy S25 Edge nằm trong khối camera, còn iPhone 16 đặt ngoài.

Màu sắc của S25 Edge gồm Xanh Băng Titan, Bạc Titan và Đen Huyền Titan; iPhone 16 có Đen, Trắng, Hồng, Xanh lam và Xanh biển.

Về màn hình, S25 Edge sở hữu màn AMOLED 6.7 inch, độ phân giải 1440 x 3120, tần số quét 120Hz, mật độ điểm ảnh 513 PPI. iPhone 16 có màn OLED 6.1 inch, độ phân giải 1179 x 2556, tần số quét 60Hz, mật độ 460 PPI.

Màn hình S25 Edge lớn hơn, sắc nét hơn và mượt mà hơn, nhưng iPhone 16 vẫn được đánh giá có “màn hình rực rỡ, phù hợp cho nhiều tác vụ trong nhà lẫn ngoài trời”.

Camera

Samsung Galaxy S25 Edge trang bị camera chính 200MP f/1.7, camera siêu rộng 12MP f/2.2 và camera trước 12MP f/2.2, hỗ trợ quay video 8K. iPhone 16 có camera chính 48MP f/1.6, siêu rộng 12MP f/2.2, camera trước 12MP f/1.9 và quay video tối đa 4K.

Camera chính của S25 Edge vượt trội về độ phân giải, nhưng chất lượng thực tế cần chờ đánh giá chi tiết. iPhone 16 được ghi nhận có “camera chính xuất sắc và siêu rộng tốt”, kèm nút Camera Control tiện lợi để chụp ảnh, quay video và điều chỉnh cài đặt.

Hiệu năng và phần mềm

Samsung Galaxy S25 Edge sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, bộ nhớ tối đa 512GB, mang lại hiệu năng mạnh mẽ. iPhone 16 dùng chip A18, RAM 8GB, cũng hỗ trợ bộ nhớ tối đa 512GB.

S25 Edge có lợi thế về RAM và chip, nhưng iPhone 16 vẫn được đánh giá “đủ sức mạnh cho nhiều năm sử dụng”.

Về phần mềm, Samsung Galaxy S25 Edge chạy Android 15 với giao diện One UI 7, trong khi iPhone 16 dùng iOS 18. Sự khác biệt giữa hai hệ điều hành phụ thuộc vào sở thích cá nhân, với kho ứng dụng riêng biệt cho từng nền tảng.

Pin

Pin của Samsung Galaxy S25 Edge là 3.900mAh, lớn hơn một chút so với 3.561mAh của iPhone 16. Tuy nhiên, do màn hình lớn hơn, S25 Edge chỉ đạt 24 giờ phát video, trong khi iPhone 16 đạt 22 giờ.

Cả hai đều đủ pin cho cả ngày sử dụng. S25 Edge hỗ trợ sạc có dây 25W và không dây 15W; iPhone 16 sạc có dây 20W và không dây 25W.

Lựa chọn giữa Samsung Galaxy S25 Edge và iPhone 16 phụ thuộc nhiều vào sở thích hệ điều hành. S25 Edge nổi bật với màn hình lớn, mượt, camera 200MP và hiệu năng vượt trội, nhưng giá cao hơn.

iPhone 16 nhỏ gọn, giá phải chăng hơn, có camera chất lượng và nút Camera Control độc đáo. Nếu muốn thiết kế siêu mỏng và thông số mạnh mẽ, S25 Edge là lựa chọn; nếu ưu tiên giá trị và hệ sinh thái iOS, iPhone 16 là ứng viên sáng giá.