Công nghệ iPhone 17 Pro dự kiến tăng giá sau 6 năm giữ mốc 999 USD iPhone 17 Pro dự kiến tăng giá sau 6 năm giữ mốc 999 USD, nhưng bù lại dung lượng tối thiểu sẽ gấp đôi hiện tại.

Tóm tắt nhanh: iPhone 17 Pro dự kiến ra mắt tháng 9, giá khởi điểm 1.050 USD tại Mỹ. Dung lượng cơ bản nâng từ 128GB lên 256GB, phiên bản 128GB bị loại bỏ. Mức giá mới được đánh giá là hợp lý nếu so với chi phí nâng cấp dung lượng hiện tại. Chi phí sản xuất tăng là nguyên nhân chính khiến Apple khó duy trì mức giá cũ.

Giá iPhone Pro dưới 1.000 USD có thể sắp trở thành quá khứ

Theo nguồn tin từ leaker Trung Quốc Instant Digital, iPhone 17 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới sẽ có giá khởi điểm 1.050 USD tại Mỹ (chưa gồm thuế), tăng 50 USD so với mức 999 USD được duy trì từ năm 2019. Điểm đáng chú ý là dung lượng lưu trữ cơ bản sẽ tăng từ 128GB lên 256GB, đồng nghĩa phiên bản 128GB sẽ bị loại bỏ.

Nếu so sánh, việc nâng cấp từ 128GB lên 256GB trên iPhone 16 Pro hiện nay đã khiến giá tăng 100 USD, lên 1.099 USD. Như vậy, mức giá mới của iPhone 17 Pro được xem là có lợi hơn nếu xét riêng yếu tố dung lượng.

Góc nhìn từ giới công nghệ

YouTuber công nghệ Austin Evans (hơn 5,68 triệu người theo dõi) cho rằng mức tăng giá 50 USD nhưng dung lượng gấp đôi là điều khá bất ngờ. Tuy nhiên, anh vẫn hào hứng chờ đợi iPhone 17 Pro bởi đây là dòng máy anh luôn chọn nhờ sở hữu camera tốt nhất và những nâng cấp mạnh mẽ về quay video.

Kể từ khi ra mắt iPhone 11 Pro với giá 999 USD vào năm 2019, Apple đã giữ nguyên mức giá này cho dòng Pro suốt 6 năm. Nhưng chi phí sản xuất tăng do linh kiện, chuỗi cung ứng và nhân công khiến việc duy trì mức giá dưới 1.000 USD ngày càng khó. Hiện chưa rõ liệu iPhone 17 Pro Max có tăng giá theo hay không.