Thứ Năm, 14/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Công nghệ

Google Pixel 10 Pro Fold lại nhẹ nhàng 'cà khịa' iPhone

Quốc Duẩn 14/08/2025 12:22

Google tung teaser mới cho Pixel 10 Pro Fold, khéo léo nhấn vào ưu thế gập mở, điều iPhone chưa từng làm được.

Video mới, thông điệp cũ nhưng tinh tế hơn

Sau màn “đá xéo” Apple hồi đầu tháng, Google vừa tiếp tục chiến dịch quảng bá Pixel 10 bằng một video ngắn mới. Nhạc nền vẫn là bản hòa tấu của The Next Episode (Dr. Dre & Snoop Dogg), nhưng lần này thông điệp được thể hiện tinh tế hơn.

Google Pixel 10 Pro Fold lại nhẹ nhàng 'cà khịa' iPhone

Video xoay quanh khái niệm “mở điện thoại”, mở hộp, rồi mở màn hình và nhấn mạnh sự khác biệt của Pixel 10 Pro Fold khi có thể “gập ra, mở vào”, điều mà iPhone chưa từng làm được.

Sự kiện ra mắt và các mẫu máy đi kèm

Pixel 10 Pro Fold sẽ chính thức trình làng ngày 20/8 cùng Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL. Theo tin đồn, các mẫu Pixel mới sẽ giữ nguyên mức giá của thế hệ trước tại Bắc Mỹ, châu Âu và Ấn Độ. Tuy nhiên, Pixel 10 Pro Fold có thể sẽ lên kệ muộn hơn so với các phiên bản còn lại.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Reddit chặn Wayback Machine vì lo ngại dữ liệu bị AI khai thác

Reddit chặn Wayback Machine vì lo ngại dữ liệu bị AI khai thác

6G đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu

6G đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu

3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

Đọc tiếp

Reddit chặn Wayback Machine vì lo ngại dữ liệu bị AI khai thác

Reddit chặn Wayback Machine vì lo ngại dữ liệu bị AI khai thác

6G đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu

6G đặt nền móng cho mạng di động thông minh toàn cầu

3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

3 cách miễn phí biến TV thành nơi lưu trữ ảnh

Xem thêm Công nghệ

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Công nghệ
      Google Pixel 10 Pro Fold lại nhẹ nhàng 'cà khịa' iPhone

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO