Công nghệ Google Pixel 10 Pro Fold lại nhẹ nhàng 'cà khịa' iPhone Google tung teaser mới cho Pixel 10 Pro Fold, khéo léo nhấn vào ưu thế gập mở, điều iPhone chưa từng làm được.

Video mới, thông điệp cũ nhưng tinh tế hơn

Sau màn “đá xéo” Apple hồi đầu tháng, Google vừa tiếp tục chiến dịch quảng bá Pixel 10 bằng một video ngắn mới. Nhạc nền vẫn là bản hòa tấu của The Next Episode (Dr. Dre & Snoop Dogg), nhưng lần này thông điệp được thể hiện tinh tế hơn.

Video xoay quanh khái niệm “mở điện thoại”, mở hộp, rồi mở màn hình và nhấn mạnh sự khác biệt của Pixel 10 Pro Fold khi có thể “gập ra, mở vào”, điều mà iPhone chưa từng làm được.

Sự kiện ra mắt và các mẫu máy đi kèm

Pixel 10 Pro Fold sẽ chính thức trình làng ngày 20/8 cùng Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL. Theo tin đồn, các mẫu Pixel mới sẽ giữ nguyên mức giá của thế hệ trước tại Bắc Mỹ, châu Âu và Ấn Độ. Tuy nhiên, Pixel 10 Pro Fold có thể sẽ lên kệ muộn hơn so với các phiên bản còn lại.