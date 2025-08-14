Công nghệ So sánh Samsung Galaxy S25 Edge vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Cuộc đấu giữa thời trang và sức mạnh Samsung Galaxy S25 Edge và Samsung Galaxy S25 Ultra đều là flagship của Samsung 2025, nhưng hướng đến hai nhóm người dùng khác nhau. Đâu là lựa chọn đáng tiền hơn?

Samsung Galaxy S25 Edge đã thay thế vị trí của Galaxy S25 Plus, trở thành mẫu điện thoại không gập đắt thứ hai của Samsung, chỉ xếp sau Galaxy S25 Ultra.

Đây là hai mẫu máy cao cấp hướng tới những nhóm người dùng khác nhau, dù vẫn chia sẻ một số điểm chung về thiết kế và hệ thống camera. Sự khác biệt giữa chúng thể hiện rõ ở giá bán, kích thước, tính năng, và đối tượng mà mỗi mẫu nhắm tới.

So sánh cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge vs Samsung Galaxy S25 Ultra

Cấu hình Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Ultra

Kích thước:

158.2 x 75.6 x 5.8mm

162.8 x 77.6 x 8.2mm

Khối lượng:

163g

218g

Màn hình:

6.7-inch AMOLED

6.9-inch AMOLED

Resolution:

1440 x 3120

1440 x 3120

Refresh rate:

120Hz

120Hz

Chipset:

Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite

Camera sau:

200MP wide, 12MP ultra-wide

200MP wide, 50MP ultra-wide, 50MP periscope, 10MP telephoto

Camera trước:

12MP

12MP

RAM:

12GB

12GB

Storage:

256GB / 512GB

256GB / 512GB / 1TB

Pin:

3,900mAh

5,000mAh

Sạc:

25W wired, 15W wireless

45W wired, 15W wireless



Giá bán và thời điểm ra mắt

Samsung đã chính thức trình làng Galaxy S25 Edge vào ngày 13/5/2025, mở bán từ 30/5. Phiên bản tiêu chuẩn với 256GB bộ nhớ và 12GB RAM có giá 1.099 USD (~27 triệu đồng), trong khi bản 512GB được bán với giá 1.219 USD (~30 triệu đồng).

Galaxy S25 Ultra được giới thiệu sớm hơn vào tháng 1/2025 và hiện đã có mặt trên thị trường. Giá khởi điểm 1.299 USD cho bản 256GB/12GB RAM, bản 512GB giá 1.419 USD, và bản cao nhất 1TB có giá 1.659 USD (~41 triệu đồng).

Như vậy, ở cùng cấu hình 256GB, S25 Ultra đắt hơn khoảng 200 USD so với S25 Edge, nhưng bù lại người dùng nhận được nhiều tính năng cao cấp hơn.

Thiết kế: Mỏng nhẹ vs Đa dụng

Cả hai đều sở hữu khung titan cứng cáp, mặt kính Gorilla Glass Victus 2 và đạt chuẩn IP68 chống nước, chống bụi. Tuy nhiên, phong cách thiết kế lại khác biệt rõ:

Galaxy S25 Edge: Mỏng chỉ 5,8mm, nặng 163g, tạo cảm giác cầm nhẹ và thanh thoát. Màu sắc gồm Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack.

Galaxy S25 Ultra: Dày 8,2mm, nặng 218g, tích hợp S Pen bên trong thân máy. Bảng màu phong phú hơn với 7 tùy chọn: Titanium Silverblue, Black, Whitesilver, Gray, Jadegreen, Jetblack, Pinkgold.

Về thiết kế camera, S25 Edge chỉ có 2 ống kính sau bố trí trong cụm hình chữ nhật, còn S25 Ultra sở hữu 4 camera tách rời dạng “floating lens” tạo vẻ cao cấp hơn.

Màn hình: Kích thước và trải nghiệm hiển thị

Galaxy S25 Edge: Màn hình phẳng 6,7 inch, độ phân giải 1440 x 3120 px, tần số quét 120Hz, mật độ điểm ảnh 513ppi – cho độ sắc nét cao.

Galaxy S25 Ultra: Màn hình lớn hơn 6,9 inch nhưng cùng độ phân giải, mật độ điểm ảnh 498ppi, tần số quét 120Hz.

Cả hai đều mang lại trải nghiệm hiển thị cao cấp, màu sắc rực rỡ và độ sáng mạnh, phù hợp cả khi sử dụng ngoài trời.

Camera: Ít ống kính hơn nhưng vẫn mạnh

Samsung trang bị cho cả hai mẫu camera chính 200MP f/1.7, tuy nhiên cảm biến không hoàn toàn giống nhau.

Galaxy S25 Edge: Camera chính 200MP, góc siêu rộng 12MP f/2.2, camera selfie 12MP. Zoom quang học 2x được thực hiện bằng cách crop cảm biến.

Galaxy S25 Ultra: Camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP, tele 50MP f/3.4 (5x quang), tele 10MP f/2.4 (3x quang), selfie 12MP.

Rõ ràng, S25 Ultra vượt trội về khả năng chụp xa và đa dạng tiêu cự, trong khi S25 Edge vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp thường và góc rộng. Cả hai đều quay video 8K.

Hiệu năng: Sức mạnh ngang nhau

Cả S25 Edge và S25 Ultra đều dùng chip Snapdragon 8 Elite cùng 12GB RAM, chạy One UI 7 trên nền Android 15.

Nhờ phần cứng tương đương, hiệu suất xử lý, tốc độ phản hồi và khả năng chạy AI đều ngang nhau. Các tác vụ nặng như quay video 8K, chơi game cấu hình cao hay xử lý ảnh đều mượt mà.

Pin và sạc: Ultra áp đảo

Galaxy S25 Edge: Pin 3.900mAh, phát video liên tục khoảng 24 giờ, sạc nhanh 25W, sạc không dây 15W.

Galaxy S25 Ultra: Pin 5.000mAh, phát video 31 giờ, sạc nhanh 45W, sạc không dây 15W.

Ultra không chỉ pin lớn hơn mà còn sạc nhanh hơn đáng kể.

Xét toàn diện, Galaxy S25 Ultra vượt trội hơn ở pin, sạc, camera tele và tính năng S Pen, phù hợp cho người cần hiệu năng toàn diện và đa dụng. Galaxy S25 Edge lại hấp dẫn ở thiết kế mỏng nhẹ, giá thấp hơn, nhưng vẫn giữ sức mạnh tương đương và màn hình chất lượng cao. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào ngân sách và ưu tiên của người dùng.