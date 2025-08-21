Công nghệ Google ra mắt Pixel 10 Pro Fold: Bản lề siêu bền, pin lớn hơn Pixel 10 Pro Fold chính thức trình làng với bản lề mới siêu bền, pin lớn hơn, màn hình sáng nhất và hàng loạt tính năng AI mạnh mẽ.

Tóm tắt nhanh: Google ra mắt Pixel 10 Pro Fold – điện thoại gập bền nhất từ trước đến nay. Màn hình trong 8 inch, ngoài 6,4 inch, sáng tối đa 3.000 nits. Pin hơn 30 giờ, sạc nhanh 50% trong 30 phút, hỗ trợ Qi2. Camera sau 48MP, zoom 20x, tính năng AI chụp ảnh mới như Instant View. Chip Tensor G5 với loạt tính năng AI và đa nhiệm tối ưu.

Thiết kế mới với độ bền vượt trội

Pixel 10 Pro Fold được chế tác từ nhôm hàng không vũ trụ, ra mắt với hai màu Moonstone và Jade. Điểm nhấn là bản lề không bánh răng mới, bền gấp đôi so với Pixel 9 Pro Fold. Máy đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 - lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại gập.

Màn hình cũng được nâng cấp với kính siêu mỏng và hai lớp phim chống va đập, kết hợp bản lề mới giúp máy có thể chịu được hơn 10 năm gập mở.

Màn hình lớn nhất trong thế giới điện thoại gập

Pixel 10 Pro Fold sở hữu màn hình trong 8 inch, lớn nhất trên một thiết bị gập hiện nay, cùng màn hình ngoài 6,4 inch nhờ viền mỏng hơn. Cả hai đều đạt độ sáng 3.000 nits, đảm bảo hiển thị rõ ràng trong mọi môi trường.

Pin lớn nhất từ trước đến nay

Máy được trang bị pin lớn nhất trên dòng gập của Google, cho thời lượng sử dụng hơn 30 giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép sạc 50% chỉ trong 30 phút. Pixel 10 Pro Fold cũng là điện thoại gập đầu tiên hỗ trợ sạc không dây Qi2 cùng hệ sinh thái phụ kiện Pixelsnap.

Sức mạnh AI từ Tensor G5

Pixel 10 Pro Fold được tích hợp chip Tensor G5, mang đến hiệu năng vượt trội, khả năng xử lý AI mạnh mẽ và tính năng camera nâng cao. Máy hỗ trợ loạt công cụ AI như Gemini Live, Magic Cue, Daily Hub, cùng các tính năng nhiếp ảnh thông minh Add Me, Best Take và Camera Coach.

Camera gập với trải nghiệm mới

Hệ thống camera sau gồm 3 ống kính nâng cấp, nổi bật là camera chính 48MP. Người dùng có thể chụp cận cảnh với Macro Focus, zoom xa đến 20x với Super Res Zoom, và selfie bằng camera sau nhờ tính năng Rear Camera Selfie.

Tính năng mới Instant View cho phép xem trước ảnh ngay khi mở máy để chụp lại nhanh nếu cần. Ngoài ra còn có Dual Screen Preview, Made You Look và Tabletop Mode dành riêng cho điện thoại gập.

Đa nhiệm và giải trí trên màn hình lớn

Màn hình gập mở rộng giúp chạy hai ứng dụng cùng lúc với Split Screen, hỗ trợ kéo – thả nội dung giữa các app. Người dùng có thể biến màn hình ngoài thành tay cầm chơi game với các tựa như Asphalt Legends, Disney Speedstorm, đồng thời thưởng thức nội dung tối ưu trên Netflix và Disney+.

Giá bán và ngày mở bán

Pixel 10 Pro Fold đã mở đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức lên kệ vào 9/10 tại Google Store cùng các đối tác bán lẻ.