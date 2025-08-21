Công nghệ Gemini Live nâng cấp: Hướng dẫn trực quan bằng camera, giọng nói tự nhiên Google công bố bản nâng cấp Gemini Live với khả năng hướng dẫn trực quan bằng camera, giọng nói tự nhiên hơn và kết nối sâu hơn với các ứng dụng Google.

Từ Pixel 9 đến Pixel 10: Gemini Live ngày càng thông minh

Gemini Live lần đầu ra mắt cùng Pixel 9, mang đến trải nghiệm hội thoại tự nhiên với AI. Sau một năm, Google mở rộng ngôn ngữ, quốc gia và tích hợp camera, màn hình để Gemini có thể “nhìn thấy” thế giới cùng bạn.

Nay, với Pixel 10, Gemini Live được nâng cấp trở thành trợ lý AI toàn diện, trực quan hơn, biểu đạt cảm xúc tốt hơn và gắn kết chặt chẽ với nhiều ứng dụng Google.

Trợ lý trực quan ngay trên màn hình

Khi chia sẻ camera, Gemini không chỉ nhìn mà còn tô sáng trực tiếp trên màn hình để hướng dẫn bạn.

Ví dụ, bạn phân vân chọn giày thể thao, Gemini có thể đánh dấu đôi phù hợp với trang phục bạn mô tả. Hoặc khi tìm dụng cụ trong hộp đồ nghề, Gemini chỉ thẳng cái bạn cần.

Tính năng này sẽ có mặt trên Pixel 10 từ ngày 28/8, sau đó mở rộng sang Android khác và iOS trong vài tuần tới.

Kết nối nhiều ứng dụng Google hơn

Gemini Live giờ đây có thể quản lý lịch, nhắc việc, ghi chú và mua sắm ngay trong hội thoại:

Đồng bộ với Google Calendar để sắp xếp lịch.

Tạo danh sách mua hàng trong Google Keep.

Đặt nhắc nhở trong Google Tasks.

Sắp tới, Gemini sẽ còn tích hợp sâu với Messages, Phone, Clock và mở rộng tính năng trong Google Maps. Ví dụ, vừa hỏi đường tàu điện, bạn có thể yêu cầu Gemini soạn tin nhắn báo bạn bè là “đến trễ 10 phút” mà không ngắt quãng hành trình.

Giọng nói tự nhiên và biểu cảm hơn

Gemini Live được cập nhật mô hình giọng nói mới, cải thiện ngữ điệu, nhịp và cao độ để trò chuyện tự nhiên như con người. Người dùng có thể:

Yêu cầu Gemini nói chậm hơn để ghi chép hoặc nhanh hơn khi vội.

Đổi giọng vui nhộn, hoặc tạo trải nghiệm kể chuyện sinh động với giọng Julius Caesar khi nói về đế chế La Mã.

Trò chuyện với cảm xúc phù hợp hơn, ví dụ giọng trầm lắng khi bàn về chủ đề căng thẳng.

Gemini Live hướng tới trợ lý AI toàn diện

Những nâng cấp này đưa Gemini tiến gần hơn đến tầm nhìn trở thành trợ lý AI cá nhân hàng ngày: hiểu thế giới xung quanh, giúp hoàn thành công việc và cùng bạn khám phá ý tưởng mới.