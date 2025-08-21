Công nghệ 9 cách AI biến Google Pixel 10 thành chiếc điện thoại tốt nhất của Google Google Pixel 10 được trang bị chip Tensor G5 và AI Gemini Nano, mang đến 9 trải nghiệm AI thông minh mới biến thành chiếc điện thoại tốt nhất của Google

Chip Tensor G5 và Gemini Nano: nền tảng sức mạnh mới

Toàn bộ dòng Google Pixel 10 đều được tích hợp Tensor G5, con chip mạnh nhất của Google, đồng phát triển cùng DeepMind. Đây là chip đầu tiên chạy mô hình Gemini Nano, cho phép thực hiện nhiều trải nghiệm AI tạo sinh ngay trên thiết bị.

Người dùng Pixel 10 Pro, Pro XL và Pro Fold còn được tặng kèm 1 năm Google AI Pro, hỗ trợ công cụ tạo ảnh và video như Imagen 4 và Veo 3, mở rộng khả năng sáng tạo.

Magic Cue: kết nối thông tin trong mọi ứng dụng

Magic Cue giúp gom dữ liệu từ Gmail, Calendar, Screenshots hay Messages để gợi ý thông tin phù hợp ngay lúc bạn cần. Khi bạn bè hỏi lịch bay, hệ thống tự động tìm vé máy bay trong email và gợi ý chia sẻ trực tiếp qua tin nhắn.

Ngoài ra, Magic Cue còn xuất hiện trong Daily Hub – bảng tổng hợp cá nhân hóa gồm lịch hẹn, chủ đề gợi ý, playlist và nhiều tiện ích khác.

Voice Translate: gọi điện vượt rào cản ngôn ngữ

Pixel 10 cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực trong các cuộc gọi, đồng thời giữ nguyên ngữ điệu của người nói. Hiện hỗ trợ dịch qua lại giữa tiếng Anh và 10 ngôn ngữ khác, trong đó có Pháp, Đức, Nhật, Hindi, Bồ Đào Nha, Nga và Indonesia.

Tính năng cuộc gọi thông minh hơn

Ngoài Call Screen, ứng dụng Phone còn có Take a Message, tự động ghi lại và chuyển thành văn bản nội dung cuộc gọi nhỡ hoặc bị từ chối, kèm gợi ý bước xử lý tiếp theo.

Gemini Live: trợ lý AI nhìn thấy những gì bạn thấy

Ra mắt từ Pixel 9, Gemini Live tiếp tục được nâng cấp. Giờ đây, AI không chỉ “nghe” mà còn có thể “nhìn” qua camera và màn hình, đưa ra hướng dẫn trực quan bằng cách đánh dấu trực tiếp trên màn hình. Người dùng Google AI Pro có thể trải nghiệm thêm tính năng tạo video bằng Gemini.

NotebookLM: hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú

Pixel 10 tích hợp NotebookLM với ứng dụng Screenshots và Recorder. AI có thể gợi ý thêm ảnh chụp hoặc bản ghi âm vào notebook, giúp quản lý dữ liệu nghiên cứu thuận tiện hơn.

Pixel Journal: không gian riêng cho sức khỏe tinh thần

Pixel Journal cung cấp nhật ký AI cá nhân, gợi ý chủ đề viết, phân tích thói quen và tiến trình phát triển. Người dùng có thể khóa nhật ký để bảo mật tuyệt đối.

Gboard thông minh hơn với Writing Tools

Bàn phím Gboard nay hỗ trợ kiểm tra văn bản, gợi ý chỉnh sửa hoặc viết lại theo phong cách mong muốn, từ chuyên nghiệp đến biểu cảm. Người dùng cũng có thể dùng lệnh thoại để AI viết lại câu.

Recorder: biến ý tưởng thành giai điệu

Ứng dụng Recorder nay có thể biến những giai điệu bạn hát hoặc ngân nga thành bản nhạc hoàn chỉnh với phong cách lựa chọn, mở rộng tính năng sáng tạo cá nhân.