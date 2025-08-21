Thứ Năm, 21/8/2025
Camera Pixel 10 series: AI biến bạn thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Quốc Duẩn 21/08/2025 15:31

Camera Pixel 10 series mang đến loạt tính năng mới từ zoom 100x, chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói đến huấn luyện chụp ảnh bằng AI Gemini.

Hệ thống camera mạnh mẽ nhất từ trước đến nay

Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL sở hữu camera cao cấp nhất với khả năng chống rung quang học gấp đôi, kết hợp Video Boost cho chất lượng quay mượt mà.

Lần đầu tiên, Pixel 10 tiêu chuẩn có ống kính tele 5x, cho ảnh zoom quang học 10x và Super Res Zoom 20x. Trong khi đó, Pixel 10 Pro Fold được nâng cấp với cảm biến chính 48MP, ống kính góc siêu rộng và telephoto hỗ trợ Macro Focus.

Chân dung chi tiết, màu sắc trung thực

Công nghệ HDR+ được tinh chỉnh sâu hơn về màu, độ chi tiết, giảm nhiễu và lấy nét. Chế độ Chân dung nay cho ảnh với độ sắc nét và kết cấu tự nhiên hơn. Đặc biệt, Pixel 10 Pro/Pro XL có thể chụp ảnh 50MP độ phân giải cao.

Camera trên Pixel 10 series: AI biến bạn thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Camera Coach: AI dạy bạn chụp ảnh đẹp hơn

Pixel 10 tích hợp Camera Coach, sử dụng AI Gemini để gợi ý khung hình, ánh sáng, bố cục và hướng dẫn từng bước. Đây là tính năng biến người dùng thành “nhiếp ảnh gia của nhóm” mà không cần kinh nghiệm.

Zoom Pro Res: chụp cận cảnh tới 100x

Trên Pixel 10 Pro và Pro XL, Pro Res Zoom đưa khả năng phóng to lên tới 100x mà vẫn giữ chi tiết. Công nghệ này khai thác sức mạnh của Tensor G5 và mô hình khuếch tán hình ảnh để tái tạo độ nét.

Auto Best Take: nhóm đông vẫn chụp đẹp

Tính năng Auto Best Take phân tích tới 150 khung hình chỉ trong vài giây, đảm bảo mọi gương mặt đều đẹp nhất trong ảnh nhóm. Khi không có khung hình hoàn hảo, AI sẽ tự động ghép lại bằng công nghệ Best Take.

Chỉnh sửa ảnh bằng lời nói

Trong Google Photos, người dùng chỉ cần mô tả chỉnh sửa, ví dụ: “xóa phản chiếu cửa kính” hoặc “làm sáng ảnh, thêm mây vào bầu trời”. AI sẽ thực hiện ngay mà không cần thao tác phức tạp.

Hỗ trợ người khiếm thị với Guided Frame

Guided Frame dùng AI Gemini để mô tả chi tiết cảnh vật. Hướng dẫn bằng giọng nói, rung phản hồi và mô tả hình ảnh giúp người khiếm thị cũng có thể tự chụp ảnh.

Panorama độ phân giải 100MP

Chế độ Panorama mới hỗ trợ chụp với ống kính tele 5x, đạt độ phân giải lên tới 100MP, kèm lấy nét thủ công và zoom hỗ trợ.

Instant View trên Pixel 10 Pro Fold

Khi mở máy để chụp, người dùng có thể xem ảnh và video vừa chụp ngay bên cạnh khung ngắm mà không cần dừng lại, giúp chỉnh sửa góc chụp tức thì.

Content Credentials: xác thực nguồn gốc ảnh

Pixel 10 là dòng smartphone đầu tiên tích hợp chuẩn C2PA Content Credentials ngay trong ứng dụng camera. Mỗi ảnh chụp sẽ lưu trữ siêu dữ liệu bảo mật, hiển thị trực tiếp trong Google Photos, giúp minh bạch quá trình tạo ảnh.

