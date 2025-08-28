Công nghệ Cách biến toàn bộ icon iPhone thành trong suốt Bản cập nhật iOS 26 cho phép người dùng biến toàn bộ icon iPhone thành trong suốt, tạo hiệu ứng Liquid Glass độc đáo.

iOS 26 và sự thay đổi toàn diện về giao diện

Apple mang đến một diện mạo hoàn toàn mới trên iOS 26 với hiệu ứng xuyên thấu mang tên Liquid Glass. Toàn bộ hệ thống biểu tượng ứng dụng gốc được thiết kế lại, đồng thời người dùng có thể tùy chỉnh để biến các icon thành trong suốt. Đây được xem là bước thay đổi mạnh mẽ nhất của màn hình chính iPhone kể từ khi Apple bổ sung widget.

Cách biến toàn bộ icon iPhone thành trong suốt

Người dùng có thể tự thực hiện thao tác ngay trên màn hình chính:

Chạm và giữ một khoảng trống trên màn hình cho đến khi các icon rung lắc.

Chọn Edit ở góc trên bên trái.

Nhấn Customize (tùy chỉnh).

Chọn Clear, đây là tùy chọn thứ ba trong danh sách kiểu icon.

Mặc định, chế độ Light (sáng) sẽ được chọn sẵn, nhưng bạn có thể chuyển sang Dark hoặc Auto để tự động thay đổi theo chế độ sáng - tối của iPhone.

Nếu muốn quay lại icon đầy màu sắc, chỉ cần lặp lại các bước trên và chọn Default.

Các tùy chọn khác

Ngoài Clear, iOS 26 còn bổ sung phiên bản nâng cấp của Tinted với ba chế độ: Light, Dark và Auto. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái cá nhân hóa màn hình chính theo gu thẩm mỹ.

Không chỉ iPhone, iPadOS 26 cũng cho phép tùy chỉnh tương tự. Người dùng iPad có thể tạo nhiều màn hình chính, mỗi màn hình sở hữu phong cách icon riêng. Các widget trên màn hình cũng đồng bộ hiệu ứng Clear.

Trên macOS Tahoe 26, Apple lần đầu tiên bổ sung lựa chọn Clear và Tinted cho biểu tượng ứng dụng, bên cạnh tùy chọn Dark. Người dùng có thể kích hoạt trong Settings > Appearance > Icon & Widget style.

Icon trong suốt tạo nên cảm giác hiện đại, đặc biệt trên iPad khi kết hợp với widget. Tuy việc mất màu sắc khiến việc nhận diện ứng dụng khó hơn, nhưng nhiều người cho rằng đây là thay đổi táo bạo nhất của Apple trong thiết kế giao diện nhiều năm qua.