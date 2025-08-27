Thứ Năm, 28/8/2025
So sánh Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold

Quốc Duẩn 27/08/2025 23:14

So sánh Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold cùng ra mắt với thiết kế gập mỏng nhẹ, chip mạnh và tính năng AI, nhưng khác biệt về giá, pin và camera.

Giá bán: Google rẻ hơn nhưng Samsung giữ vị thế thương hiệu

Ở phân khúc điện thoại gập cao cấp, cả Samsung và Google đều tung ra sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao. Pixel 10 Pro Fold được Google định giá khởi điểm 1.799 USD, trong khi Galaxy Z Fold 7 có giá 1.999 USD.

So sánh Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold: Cuộc đối đầu điện thoại gập cao cấp năm 2025

Khoảng cách 200 USD khiến Pixel trở thành lựa chọn “mềm” hơn, nhưng xét trên tổng thể, mức giá này vẫn nằm ở phân khúc xa xỉ. Người dùng chọn dòng sản phẩm này thường quan tâm nhiều đến trải nghiệm và công nghệ hơn là yếu tố tiết kiệm chi phí.

Thiết kế: Galaxy Z Fold 7 mỏng nhẹ, Pixel 10 Pro Fold nặng ký hơn

Samsung Galaxy Z Fold 7 vs. Google Pixel 10 Pro Fold | Mashable

Samsung bước sang thế hệ Fold thứ 7 với một điểm nhấn rõ rệt: độ mỏng và trọng lượng. Máy chỉ dày 8,9mm khi gập và 4,2mm khi mở, trọng lượng 215g, giúp việc cầm nắm và sử dụng lâu dài thoải mái hơn so với các thế hệ trước.

Ngược lại, Pixel 10 Pro Fold của Google có thiết kế dày hơn (10,8mm gập - 5,2mm mở) và nặng 258g. Tuy không quá cồng kềnh, nhưng so sánh trực tiếp cho thấy Pixel kém linh hoạt hơn khi cầm lâu hoặc bỏ túi.

Màn hình và hiệu năng: Google sáng hơn, Samsung tập trung chip mạnh

Galaxy Z Fold7 vs Pixel 10 Pro Fold: What to Buy?

Galaxy Z Fold 7 được trang bị:

Màn hình trong AMOLED 8 inch (2184x1968, 120Hz)

Màn hình phụ 6,5 inch (2520x1080, 120Hz)

Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM tùy chọn 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ tối đa 1TB

Pin 4.400mAh

Pixel 10 Pro Fold có cấu hình:

Màn hình trong AMOLED 8 inch (2076x2152, 120Hz)

Màn hình ngoài 6,4 inch (1080x2364, 120Hz)

Chip Google Tensor G5

RAM mặc định 16GB cho tất cả phiên bản, bộ nhớ tối đa 1TB

Pin 5.015mAh

Một điểm đáng chú ý: màn hình Pixel đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, cao hơn mức 2.600 nits trên Z Fold 7, giúp hiển thị rõ ràng hơn ngoài trời.

Về pin, dung lượng của Pixel lớn hơn hẳn, hứa hẹn thời gian sử dụng dài hơn. Trong khi đó, Z Fold 7 hy sinh dung lượng pin để đổi lấy thiết kế siêu mỏng, và trong thử nghiệm căng thẳng, máy chưa vượt qua mốc 24 giờ hoạt động.

AI và phần mềm: Pixel nhiều tính năng hơn, Samsung không kém cạnh

Cả hai máy đều chạy Android với nhiều tính năng AI tích hợp: dịch ngôn ngữ trực tiếp khi gọi, giao diện cá nhân hiển thị lịch, thời tiết, gợi ý hằng ngày và khả năng kéo - thả nội dung AI trong chế độ đa nhiệm màn hình gập.

I've tried both the Google Pixel 10 Pro Fold and Samsung Galaxy Z Fold 7 – here's why one is still the foldable leader | TechRadar

Tuy nhiên, Pixel 10 Pro Fold có thêm một số lợi thế:

AI chỉnh sửa ảnh bằng văn bản, cho phép người dùng nhập lệnh để thay đổi chi tiết hình ảnh.

Camera Coach hướng dẫn bố cục khung hình thông minh, đặc biệt hữu ích với người dùng phổ thông.

Samsung tuy không thua kém nhiều, nhưng rõ ràng Google đang đầu tư để biến AI thành công cụ khác biệt hóa trên Pixel.

Camera: Samsung siêu cảm biến 200MP, Google giữ lợi thế zoom

Z Fold 7 trang bị hệ thống:

Camera chính 200MP

Camera góc rộng 12MP

Telephoto 10MP, zoom quang học 3x

Camera trước: 10MP cho cả màn hình trong và ngoài

Rò rỉ toàn bộ thông số kỹ thuật camera của Galaxy Z Fold 7

Pixel 10 Pro Fold:

Camera chính 48MP

Camera góc rộng 10,5MP

Telephoto 10,8MP, zoom quang học 5x

Camera trước: 10MP cho cả hai màn hình

Google Pixel 10 Pro Fold ra mắt: Smartphone gập đầu tiên đạt mức IP68

Trên lý thuyết, cảm biến 200MP của Samsung vượt trội về độ chi tiết, nhưng Google có truyền thống mạnh ở phần mềm xử lý hình ảnh, đặc biệt với khả năng zoom xa vốn được đánh giá cao nhiều năm qua. Pixel có lợi thế rõ rệt ở zoom 5x, giúp chụp chi tiết vật thể ở xa mà ít bị vỡ hình.

Samsung và Google “kẻ tám lạng, người nửa cân”

Cuộc cạnh tranh giữa Samsung Galaxy Z Fold 7 và Google Pixel 10 Pro Fold phản ánh hai triết lý khác nhau. Samsung ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, camera độ phân giải khủng và chip Snapdragon mạnh mẽ, trong khi Google tập trung vào AI, dung lượng pin lớn, RAM cao và khả năng hiển thị sáng hơn.

Google Pixel 10 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Z Fold 7 - Geeky Gadgets

Người dùng chuộng thiết kế gọn nhẹ, tối ưu trải nghiệm cầm nắm và camera siêu chi tiết có thể chọn Galaxy Z Fold 7. Trong khi đó, ai đề cao thời lượng pin, zoom xa và các tiện ích AI thì Pixel 10 Pro Fold là lựa chọn hấp dẫn hơn với mức giá rẻ hơn 200 USD.

