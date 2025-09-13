Công nghệ Roblox ra mắt tính năng clip ngắn giống TikTok và công cụ AI mới Roblox tung tính năng chia sẻ clip ngắn giống TikTok và bổ sung nhiều công cụ AI giúp người chơi, nhà phát triển sáng tạo hơn.

Roblox Moments – clip ngắn ngay trong game

Tại hội nghị Roblox Developers Conference (RDC), Roblox công bố tính năng mới mang tên Roblox Moments. Đây là dạng video clip ngắn cho phép người chơi quay, cắt và chia sẻ khoảnh khắc trong game.

Người dùng có thể tạo clip dài 30 giây, thêm nhạc nền và mô tả rồi đăng tải lên nguồn cấp video. Clip sẽ hiển thị cho cộng đồng và cho phép người xem phản ứng bằng emoji hoặc tham gia trực tiếp vào trò chơi từ video.

Roblox còn phát triển Moments API, hỗ trợ nhà sáng tạo ghim clip nổi bật, thiết lập bảng xếp hạng động và thậm chí xây dựng bảng quảng cáo hiển thị highlight thời gian thực. Nền tảng dự kiến công bố mã nguồn để các nhà phát triển có thể ứng dụng ngay.

Công cụ AI mới mở rộng khả năng sáng tạo trên Roblox

Cũng tại RDC, Roblox giới thiệu hàng loạt công cụ AI giúp nâng tầm trải nghiệm sáng tạo:

Tạo vật phẩm bằng AI: Chỉ với một lệnh mô tả, AI có thể tạo ra xe, vũ khí hoặc vật dụng để nhân vật sử dụng trực tiếp trong game.

Dịch giọng nói theo thời gian thực: Người chơi nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức hay Pháp đều có thể trò chuyện trôi chảy.

API văn bản–giọng nói và giọng nói–văn bản: Nhà phát triển có thể tạo lời thoại cho nhân vật với 10 giọng tiếng Anh khác nhau, hoặc để người chơi điều khiển nhân vật bằng lệnh thoại.

Những công cụ này không chỉ hỗ trợ nhà sáng tạo mà còn biến Roblox thành môi trường học hỏi và sáng tạo đa ngôn ngữ.

Roblox nâng thu nhập cho nhà sáng tạo

Một tin vui khác là Roblox nâng tỷ lệ quy đổi DevEx, giúp nhà sáng tạo tăng thêm 8,5% lợi nhuận khi đổi Robux sang tiền thật. Ví dụ, 100.000 Robux nay sẽ tương đương 380 USD thay vì 350 USD như trước.

Với Roblox Moments và các công cụ AI mới, Roblox đang cho thấy định hướng trở thành nền tảng vừa giải trí, vừa sáng tạo. Người chơi có thể chia sẻ khoảnh khắc thú vị, nhà phát triển có thêm công cụ mạnh mẽ để xây dựng thế giới ảo.

Sự kết hợp giữa clip ngắn, AI và cơ chế hỗ trợ tài chính hứa hẹn giúp Roblox giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành game toàn cầu, đặc biệt ở mảng nội dung do người dùng tạo ra.