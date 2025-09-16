Công nghệ Hollow Knight: Silksong 'vỡ trận' trên Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store Hollow Knight: Silksong vừa ra mắt đã khiến Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store sập trong nhiều giờ vì lượng người chơi quá đông.

Lượng người chơi bùng nổ chỉ trong 30 phút

Ngày phát hành của Hollow Knight: Silksong đã tạo ra cơn sốt toàn cầu. Ngay sau khi mở bán, Steam cùng hàng loạt cửa hàng trực tuyến lớn như Nintendo eShop, PlayStation Store và Microsoft Store đồng loạt gặp sự cố, không thể xử lý nổi nhu cầu quá tải từ game thủ.

Trong vài giờ đầu, hàng nghìn người báo lỗi không thể thanh toán, khiến không ít người bức xúc vì game không có tùy chọn đặt trước để giảm áp lực.

Dù gặp trục trặc kỹ thuật, chỉ sau nửa giờ phát hành, Steam đã ghi nhận hơn 100.000 người chơi hoạt động cùng lúc. Humble Bundle thậm chí phải treo thông báo tạm ngừng bán vì lượng truy cập quá lớn trước khi khắc phục. Sự việc cho thấy sức hút khổng lồ của Hollow Knight: Silksong, phần tiếp theo được mong chờ suốt 7 năm qua của trò chơi indie đình đám năm 2017.

Thành công từ nhóm phát triển nhỏ bé

Silksong được phát triển bởi Team Cherry, nhóm indie chỉ gồm ba thành viên: Ari Gibson, William Pellen và Jack Vine, với phần nhạc do Christopher Larkin sáng tác.

Xuất phát từ Adelaide (Úc), nhóm đã từng gây tiếng vang lớn với bản gốc Hollow Knight, bán ra hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới. Thành công này khiến ngay cả các studio lớn ở Mỹ hay Nhật Bản cũng phải dè chừng, thậm chí có tới bảy tựa game khác hoãn phát hành để tránh đối đầu trực tiếp với Silksong.

Bản gốc Hollow Knight được ca ngợi là kiệt tác Metroidvania hiện đại, với đồ họa vẽ tay đầy chi tiết, những trận đánh trùm đầy thử thách và bản đồ rộng lớn ẩn chứa nhiều bí mật.

Silksong tiếp tục khai thác thế giới sâu sắc ấy, nhưng lần này nhân vật chính là Hornet, nữ chiến binh với thanh kiếm bén, từng là nhân vật phụ trong phần đầu. Chính sự thay đổi này càng làm cộng đồng háo hức mong chờ trải nghiệm mới.

Lý giải cho sự chờ đợi dài hơi

Trong một cuộc phỏng vấn, Ari Gibson chia sẻ việc phát triển Silksong kéo dài tới 7 năm hoàn toàn do nhóm tự quyết định để tạo ra trò chơi đúng như mong muốn.

William Pellen cũng nói rằng thành công của Hollow Knight đến từ việc họ làm game theo sở thích riêng, pha trộn cảm hứng từ những trò chơi cổ điển nhưng vẫn mang màu sắc mới mẻ. Với Silksong, họ hy vọng sẽ tái hiện được sức hút tương tự.