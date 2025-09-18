Công nghệ Dell Inspiron 14 5440: Laptop cho tân sinh viên gọn nhẹ nâng cấp Core 7 150U Dell Inspiron 14 5440 được trang bị chip Intel Core 7 150U, mang lại hiệu năng mạnh mẽ trong mức giá dưới 25 triệu, phù hợp cho sinh viên và tác vụ văn phòng.

Dell Inspiron 14 5440 cân bằng tốt giữa thiết kế, hiệu năng và tính di động. Với mức giá chưa đến 25 triệu đồng, máy là lựa chọn hợp lý cho sinh viên và dân văn phòng.

Dù không có card đồ họa rời, nhưng Inspiron 14 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và chơi game nhẹ, trở thành mẫu laptop đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung.

Thông số kỹ thuật Dell Inspiron 14 5440

Bộ xử lý

Công nghệ CPU: Intel Core 7 Raptor Lake - 150U

Số nhân: 10

Số luồng: 12

Tốc độ CPU: 1.80 GHz (Lên đến 5.40 GHz khi tải nặng)

Đồ hoạ (GPU)

Card màn hình: Card tích hợp - Intel Graphics

Bộ nhớ RAM, Ổ cứng

RAM: 16 GB

Loại RAM: DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB)

Tốc độ Bus RAM: 5200 MHz

Hỗ trợ RAM tối đa: 24 GB

Ổ cứng: 1 TB SSD M.2 PCIe

Màn hình

Kích thước màn hình: 14"

Độ phân giải: Full HD+

Tần số quét: 60Hz

Công nghệ màn hình: Chống chói Anti Glare, 250 nits, WVA

Cổng kết nối & tính năng mở rộng

Cổng giao tiếp: 2 x USB 3.2, HDMI, 1 x Headphone/microphone combo, 1 x USB Type-C 3.2 (hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort)

Kết nối không dây: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3

Khe đọc thẻ nhớ: SD

Webcam: HD webcam

Đèn bàn phím: Đơn sắc - Màu trắng

Bảo mật: Bảo mật vân tay

Công nghệ âm thanh: Waves MaxxAudio Pro, Dolby Atmos

Tản nhiệt: Hãng không công bố

Kích thước - Khối lượng - Pin

Thông tin Pin: 4-cell, 54Wh

Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn

Thời điểm ra mắt: 2024

Kích thước: Dài 314 mm - Rộng 226.15 mm - Dày 18.9 mm - 1.56 kg

Chất liệu: Vỏ nhựa

Thiết kế tinh gọn, dễ dàng di chuyển

Dell Inspiron 14 5440 vẫn giữ nét đặc trưng của dòng Inspiron với vỏ nhựa phủ sơn giả kim, mang đến cảm giác cứng cáp nhưng tối giản.

Máy có độ dày dưới 18 mm và trọng lượng chỉ 1.67 kg, phù hợp cho sinh viên hay nhân viên văn phòng thường xuyên phải mang theo bên mình. Bản lề chắc chắn giúp giữ màn hình ổn định, nhưng người dùng cần dùng hai tay để mở nắp thuận tiện hơn.

Bàn phím, touchpad và cổng kết nối

Bàn phím chiclet có độ nảy tốt, gõ êm, tích hợp đèn nền giúp sử dụng thoải mái cả trong điều kiện thiếu sáng. Touchpad rộng rãi, phản hồi nhanh và hỗ trợ tốt các thao tác đa điểm.

Máy cũng có đầy đủ cổng kết nối gồm USB-A, HDMI, khe thẻ nhớ SD và USB-C chuẩn 3.2 Gen 2 hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery và xuất hình.

Màn hình, loa và webcam

Inspiron 14 5440 được trang bị màn hình 14 inch Full HD IPS, cho góc nhìn rộng và chất lượng hiển thị ổn định. Tuy độ phủ màu chỉ ở mức trung bình, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí cơ bản.

Loa có âm lượng vừa phải, đủ để nghe nhạc, xem phim và gọi trực tuyến. Webcam FHD 1080p là điểm cộng, mang đến hình ảnh rõ nét khi học online hoặc họp trực tuyến.

Hiệu năng từ Intel Core 7 150U

Dell Inspiron 14 5440 được trang bị vi xử lý Intel Core 7 150U với 10 nhân 12 luồng, tốc độ tối đa 5.4GHz. Máy có 16GB RAM DDR5 và SSD 512GB NVMe, hỗ trợ nâng cấp lên 1TB.

Trong các bài kiểm tra, CPU đạt điểm số cao trên Cinebench và Geekbench, chứng minh khả năng xử lý tốt các tác vụ văn phòng, học tập và đa nhiệm.

GPU tích hợp Intel UHD Graphics đủ mạnh để chơi mượt các game eSport nhẹ như Valorant và Liên Minh Huyền Thoại với mức FPS trên 100.

Trải nghiệm thực tế và pin

Trong quá trình sử dụng, Dell Inspiron 14 5440 mang lại trải nghiệm mượt mà khi làm việc hay giải trí. Thời lượng pin khoảng 4 tiếng cho các tác vụ hỗn hợp, đủ đáp ứng cho một buổi làm việc cơ bản.

Nhờ hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C, người dùng có thể linh hoạt mang theo bộ sạc nhỏ gọn và tiện lợi khi di chuyển.