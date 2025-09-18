Công nghệ Top 3 laptop gaming sinh viên giá rẻ màn hình 100% sRGB đáng mua 2025 Nếu muốn tìm laptop gaming sinh viên giá rẻ vừa mạnh mẽ vừa có màn hình 100% sRGB, đây là những lựa chọn nổi bật nhất trong năm 2025.

Acer Nitro V 15 ProPanel: Cấu hình mạnh, màn hình chuẩn màu

Acer Nitro V 15 ProPanel được thiết kế vuông vức, mang đậm chất gaming với logo “N” nổi bật. Dù có trọng lượng 2,1 kg và độ dày 2,7 cm, nhưng nhờ bản lề hai trục chắc chắn và khả năng mở nắp bằng một tay, mẫu máy này vẫn mang lại trải nghiệm tiện lợi.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở màn hình 15.6 inch Full HD IPS, tần số quét 180Hz, độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng 300 nits. Với chất lượng hiển thị này, Acer Nitro V không chỉ phù hợp với game thủ mà còn lý tưởng cho sinh viên thiết kế, chỉnh ảnh hoặc sáng tạo nội dung.

Về sức mạnh, máy trang bị AMD Ryzen 7 7735HS kết hợp RTX 4050 6GB, RAM 16GB DDR5 cùng SSD 512GB NVMe tốc độ cao, hỗ trợ nâng cấp dung lượng lưu trữ lên đến 4TB. Đây là lựa chọn cân bằng tốt giữa hiệu năng và chất lượng hiển thị trong tầm giá khoảng 25 triệu đồng.

HP Victus 16: Màn hình lớn, trải nghiệm ổn định

HP Victus 16 giữ thiết kế cứng cáp quen thuộc, kích thước 16.1 inch nhưng vẫn gọn gàng với độ mỏng 2,39 cm và trọng lượng 2,3 kg.

Màn hình Full HD IPS có tần số quét 165Hz, độ phủ màu 100% sRGB và viền mỏng chống chói, giúp hiển thị sắc nét, màu sắc rực rỡ và hạn chế mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Bên trong là cấu hình mạnh mẽ với Intel Core i5-13500HX, card RTX 4050 6GB và RAM 16GB DDR5, mang đến khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà. Ổ SSD 512GB PCIe Gen 4.0 cho tốc độ phản hồi nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí của sinh viên.

Lenovo LOQ 15IRX9: Cân bằng giữa hiệu năng và độ bền

Lenovo LOQ 15IRX9 được lấy cảm hứng từ dòng Legion với thiết kế tối giản, góc cạnh và bản lề chắc chắn, có thể mở rộng tới 180 độ.

Màn hình 15.6 inch Full HD IPS có độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng 300 nits, tái tạo màu sắc chính xác, phù hợp cho cả game thủ lẫn sinh viên học thiết kế đồ họa.

Về cấu hình, máy trang bị Intel Core i5-13450HX, kết hợp RTX 3050 6GB, RAM 12GB DDR5 và SSD 512GB. Dù dung lượng RAM thấp hơn hai mẫu trên, nhưng vẫn đủ sức để đáp ứng hầu hết nhu cầu học tập, làm việc và chơi game eSports phổ biến.

Đây là những lựa chọn phù hợp cho năm học 2025 với ngân sách khoảng 25 triệu đồng trở xuống.