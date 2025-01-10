Thứ Tư, 1/10/2025
Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Quốc Duẩn 01/10/2025 04:45

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội nhiều nơi ngập sâu, mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới. Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/10: Mưa lớn, trời âm u

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/10/2025, Hà Nội nhiều mây, bầu trời u ám, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có thể có mưa vừa đến rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến phố thấp trũng.

Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 - 25°C vào ban đêm và 28 - 30°C vào ban ngày.

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/10: Mưa giảm, có nắng nhẹ

Sang ngày 2/10, cường độ mưa tại Hà Nội giảm so với trước đó. Ban ngày trời nhiều mây, có nắng nhẹ. Tuy nhiên, buổi chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 - 27°C, cao nhất từ 29 - 32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/10: Trời hửng nắng, mưa rải rác buổi tối

Đến ngày 3/10, lượng mưa giảm rõ rệt, chủ yếu tập trung vào chiều tối và ban đêm. Ban ngày, Hà Nội có nhiều mây xen kẽ với nắng nhẹ, không khí dễ chịu hơn.

Nhiệt độ thấp nhất duy trì 25 - 27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 32 - 34°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/10: Thời tiết khô ráo hơn

Ngày 4/10, Hà Nội có thời tiết dễ chịu hơn, nhiều nơi khô ráo, có nắng nhẹ. Tuy buổi tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào, song mức độ không quá nghiêm trọng.

Nhiệt độ phổ biến 25 - 27°C vào ban đêm và 32 - 34°C vào ban ngày.

Diễn biến thời tiết cần lưu ý

Hoàn lưu sau bão số 10 vẫn gây mưa lớn ở nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó Hà Nội là tâm điểm chịu ảnh hưởng. Dù mưa giảm dần từ ngày 2/10, tình trạng ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra ở các tuyến phố thấp trũng.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

      Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

