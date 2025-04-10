Kinh tế Khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký Công điện số 45, chỉ đạo khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bão số 10 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An. Ảnh P.V

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng nghìn tỷ đồng, nguy cơ tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, tại Công điện số 45 ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất, trong đó:

Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ. Lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó bão số 10. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp Nhân dân vượt qua mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, đề nghị huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị,... khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ.

Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường; khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định, trong thời gian sớm nhất, hoàn thành việc hỗ trợ cho các gia đình có người chết hoặc mất tích trước ngày 5/10/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có của giúp của, ai có công giúp công”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Các đồng chí Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân vùng cô lập. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định; sửa chữa ngay các cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh khi ốm đau, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05 tháng 10 năm 2025. Chỉ đạo triển khai công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, mưa lũ, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025.

Giám đốc Sở Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước chỉ đạo khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05/10/2025. Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các thiết bị, vật tư, vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Ngành Điện lực tập trung khắc phục hư hỏng, đảm bảo cấp điện trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phan Thuỷ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão, mưa lũ, khôi phục sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của Nhân dân, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05/10/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng Chỉ đạo đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống nước sinh hoạt đô thị, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05/10/2025. Chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ. Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng nhẹ trong đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới.

Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ của các cơ quan, địa phương.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động hỗ trợ địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai; kịp thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.