Thời sự Nghệ An ban hành Công điện khẩn ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (PTDS) vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND ngày 28/9/2025, yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

16h chiều 28/9, vị trí tâm bão: Khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Công điện được ban hành nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo tại Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, Bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và càng vào gần bờ càng mạnh thêm. Bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Trên biển Nghệ An: Từ gần sáng ngày 28/9, gió trên vùng biển Nghệ An cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đe dọa an toàn đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đảo, ven biển.

Nguy cơ ngập lụt ven biển: Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp với nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển , ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp với nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây , ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển. Mưa lũ và sạt lở đất: Từ ngày 28/9 đến 30/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa vùng Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến: 150-300mm, có nơi trên 450mm; vùng núi phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo tại Công điện số 41/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tập trung triển khai các nội dung sau:

Đối với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (cấp cơ sở)

Sơ tán khẩn cấp: Khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão. Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Đảm bảo an toàn nơi sơ tán: Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Dự trữ hậu cần: Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trực tiếp chỉ đạo: Chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Bảo đảm an toàn tuyệt đối: Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xuống các địa bàn chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.

Đảm bảo hạ tầng quan trọng: Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, chủ động chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Đối với lực lượng vũ trang

Sẵn sàng ứng cứu: Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động chỉ đạo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bảo đảm an ninh, trật tự: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để gây rối, vi phạm pháp luật.

Kiểm soát giao thông: Công an tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Công tác thông tin, báo cáo

Truyền thông: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin để người dân có được đầy đủ thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Trung ương, địa phương và các cơ quan chức năng, chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Trực ban và tổng hợp: Ban Chỉ huy PTDS tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền; kịp thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.