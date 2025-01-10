Kinh tế Khai trương hoạt động Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An Ngày 1/10, tại phường Vinh Phú (Nghệ An), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ khai trương hoạt động của Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Năng Hiệp - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Cùng dự có bà Hoàng Thị Minh Thu - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8; Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại diện lãnh đạo Agribank tại trụ sở chính và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Tùng Linh

Việc thành lập Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An là bước đi chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Agribank Nghệ An, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Chi nhánh mới giúp nâng cao năng lực phục vụ, mở rộng mạng lưới, hiện đại hóa cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng tại phường Vinh Phú - một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu cắt băng khai trương hoạt động Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh

Được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, cùng đội ngũ cán bộ trẻ trung, nhiệt huyết và trách nhiệm, Chi nhánh Vinh Nghệ An sẽ là điểm tựa tài chính tin cậy, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quyết định công tác mạng lưới. Ảnh: Tùng Linh

Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An đặt mục tiêu và cam kết phát huy tối đa vai trò là kênh dẫn vốn chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; Giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng quản trị, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; Đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, gắn trách nhiệm kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Linh

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đánh giá cao thành tích đạt được trong thời gian qua của Agribank Chi nhánh Nghệ An. Là chi nhánh loại I, hạng 1, Agribank Chi nhánh Nghệ An hiện có 6 chi nhánh loại II, 22 máy ATM/CDM và 73 máy POS.



Tính đến ngày 15/9/2025, chi nhánh đạt nguồn vốn huy động 24.761 tỷ đồng (tăng hơn 14,1%), dư nợ cho vay 23.561 tỷ đồng (tăng 10%), đặc biệt, nợ xấu chỉ 0,21% (giảm 0,09% so với đầu năm).

Những con số ấn tượng nhất không phải ở quy mô, mà ở cơ cấu: 95,2% nguồn vốn và 90,1% dư nợ tập trung vào dân cư. Đây không chỉ là thành tích, mà là nền tảng vững chắc để Chi nhánh Vinh Nghệ An tiếp tục phát triển an toàn, ổn định trong tương lai.

Do đó, ông Tô Huy Vũ tin tưởng, kỳ vọng đội ngũ cán bộ Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An khi nhận nhiệm vụ mới sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh nội bộ, quyết tâm cao, phấn đấu, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao.

Bà Dương Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Agribank. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn, trong đó có Agribank ngày càng thuận lợi hơn. Ảnh: Tùng Linh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành lập từ năm 1988, là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam cả về tổng tài sản, mạng lưới, khách hàng và đội ngũ cán bộ nhân viên. Trải qua hơn 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã trở thành thương hiệu gắn bó mật thiết với hàng chục triệu khách hàng, đặc biệt là bà con nông dân, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng vai trò trụ cột trong đầu tư cho “tam nông”, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Nghệ An, Agribank đã có mặt từ rất sớm, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Với mạng lưới rộng khắp, Agribank Nghệ An luôn là kênh dẫn vốn quan trọng cho các ngành kinh tế, trong đó ưu tiên mạnh mẽ khu vực nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực then chốt của tỉnh.

Dịp này, Agribank trao tặng 2 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh

Bên cạnh đó, Agribank luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Dịp này, Agribank trao tặng 2 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An. Đặc biệt, Agribank còn trao tặng phường Vinh Phú 200 triệu đồng, gồm 2 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 100 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai trên địa bàn phường.