Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các điểm xung yếu Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại xã An Châu. Ảnh: Thành Duy

Điểm đến kiểm tra là xã ven biển An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây) – địa bàn đông dân cư với khoảng 43.000 nhân khẩu.

Hiện xã có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo xã An Châu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về công tác di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Thành Duy

Theo thống kê, toàn xã có 380 hộ phải di dời, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Diễn Trung cũ. Từ chiều 24/8, hệ thống chính trị địa phương đã phát lệnh di dời dân đến các khu vực an toàn: Trường Mầm non, Trường Tiểu học Diễn Trung và Trạm Y tế xã (đối với người già yếu, có bệnh lý). Một số hộ dân khác được sắp xếp di dời về nhà người thân.

Người dân di dời khỏi trại chăn nuôi ven biển khi lực lượng chức năng đến vận động. Ảnh: Thành Duy

Đến sáng nay, tại khu vực xã An Châu, mưa lớn, mây đen dày đặc, song vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ tại các trang trại sản xuất dọc tuyến đê biển. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng đến tận nơi tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Nhà của người dân đã đặt các bao cát trên mái tôn. Ảnh: Thành Duy

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)