Thứ Hai, 25/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các điểm xung yếu

Thành Duy 25/08/2025 08:47

Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các lãnh đạo địa phương về phương án ứng phó.Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại xã An Châu. Ảnh: Thành Duy

Điểm đến kiểm tra là xã ven biển An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây) – địa bàn đông dân cư với khoảng 43.000 nhân khẩu.

Hiện xã có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ.

bna_ctt.jpg
Lãnh đạo xã An Châu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về công tác di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Thành Duy

Theo thống kê, toàn xã có 380 hộ phải di dời, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Diễn Trung cũ. Từ chiều 24/8, hệ thống chính trị địa phương đã phát lệnh di dời dân đến các khu vực an toàn: Trường Mầm non, Trường Tiểu học Diễn Trung và Trạm Y tế xã (đối với người già yếu, có bệnh lý). Một số hộ dân khác được sắp xếp di dời về nhà người thân.

bna_ctd.jpg
Người dân di dời khỏi trại chăn nuôi ven biển khi lực lượng chức năng đến vận động. Ảnh: Thành Duy

Đến sáng nay, tại khu vực xã An Châu, mưa lớn, mây đen dày đặc, song vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ tại các trang trại sản xuất dọc tuyến đê biển. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng đến tận nơi tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

bna_b.jpg
Nhà của người dân đã đặt các bao cát trên mái tôn. Ảnh: Thành Duy

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8

Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8

Phòng, chống bão số 5

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các điểm xung yếu

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO