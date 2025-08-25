CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.
Vào chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu, và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.
Khoảng 18h, bão số 5 bắt đầu đổ bộ, quét qua Nghệ An khiến hàng loạt cây xanh, bảng biển trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh bị gãy đổ, bật gốc.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh. Mưa lớn đã khiến hàng loạt diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch tại nhiều địa phương bị đổ rạp, ngập sâu trong nước.
Chiều tối 25/8, trước diễn biến cực kỳ nguy hiểm của bão số 5, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó nhấn mạnh việc sơ tán dân và trao quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông.
Thông tin từ các địa phương vùng cao, ngày 25/8 nhiều nơi mưa lớn ròng rã suốt ngày không ngớt, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ví như địa bàn các xã Nhôn Mai, Tri Lễ, Thông Thụ, Tam Quang…
Trong ngày 25/8, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, Công an xã tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, bếp gas và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ổn định sinh hoạt trong những ngày tránh bão.
Tại xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát áo phao cho các chủ thuyền hành nghề vận chuyển trên sông Nậm Nơn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện và người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi di chuyển trên sông.
Tại địa bàn xã Tan Quang, Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Quang khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người dân đến vị trí an toàn.
Ngoài hỗ trợ địa phương di dời người dân, trong ngày 25/8, các đơn vị biên phòng còn cùng với các lực lượng tại chỗ khảo sát, cắm biển cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất để người dân đi lại an toàn, tránh những điểm nguy hiểm.
Chiều 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm thông tin phân tích, dự báo bão số 5 tại Trạm Rađa thời tiết Vinh.
Trạm Rađa thời tiết Vinh thuộc Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đặt trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh).
Trạm có nhiệm vụ phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm mà rađa phát hiện được; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị theo phân cấp.
Lãnh đạo Trạm Rađa thời tiết Vinh đã báo cáo diễn biến của cơn bão số 5 trên cơ sở phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 5 của tỉnh Nghệ An.
Ngày 25/8, tại cuộc làm việc với các lực lượng ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan viễn thông có phương án đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.
Phó Thủ tướng yêu cầu các tổ chức, đơn vị phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng. Ưu tiên sử dụng mạng lưới tại chỗ để triển khai hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan viễn thông tập trung rà soát các máy móc, trang thiết bị trang bị cho lãnh đạo, cán bộ tham gia phòng, chống thiên tai ở cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi, đảm bảo thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.
Bên cạnh đó, ngoài các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, cần tính toán thêm phương án hỗ trợ, chuyển giao thiết bị thông tin, liên lạc cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng đang thực sự gần dân, bám sát dân nhất ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị cô lập, để đảm bảo thông tin được xuyên suốt.
Chiều 25/8, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 5, phường Cửa Lò (Nghệ An) đang chống chọi với gió giật dữ dội và triều cường. Nước biển đã tràn qua kè, gây ngập úng nghiêm trọng cho các tuyến đường ven biển.
Khi tâm bão số 5 chỉ còn cách đất liền vài chục kilomet, những tác động nguy hiểm nhất của cơn bão đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực ven biển Nghệ An. Tại Cửa Lò, từ khoảng 15 giờ chiều, gió đã giật liên hồi với cường độ rất mạnh, kèm theo mưa lớn.
Cập nhật theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 16h30 chiều nay (25/8), dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An.
Trong 03 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 15h30 chiều nay (25/8), lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông
Hiện nay, mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị đang lên; mực nước các sông khác có dao động.
Mực nước lúc 13h ngày 25/8 trên sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Đồng Tâm 7,74m, trên báo động (BĐ)1 0,74m; các sông khác còn dưới BĐ1.
Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận lượng mưa rất lớn trong nhiều giờ qua.
Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An.
Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m.
Nhiều cây xanh gãy đổ từ giữa trưa 25/8. Mọi người hết sức lưu ý khi phải đi ra ngoài, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bão số 5 dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hãy theo dõi thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng tránh kịp thời.
Sau khi di dời 30 hộ dân là đối tượng người yếu thế từ ngày hôm qua (24/8), hiện xã Yên Trung đang tập trung vận động và tranh thủ thời tiết giảm mưa, để di dời tiếp 150 hộ dân tại các vùng nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở.
Ngày hôm nay 25/8, trước nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở một số vùng, Yên Trung dự định di dời thêm 150 hộ dân đến các trường học, công sở, nhà cao tầng; gồm người dân ở các vùng nguy cơ ngập lụt cao (gồm toàn bộ khu vực Xuân Yên, xóm 5 Trang Nứa, các hộ phía ngoài đồng của khu vực Bùi Chu, Bùi Thượng... ); và vùng nguy cơ sạt lở (khu vực núi Rậm, núi Rày, núi Đỉnh Ngô và khu vực giáp ranh núi Lưỡi Hái).
Trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, ở phường Cửa Lò sóng lớn cấp 8, cấp 9, ngoài đường vắng vẻ. Một số tấm tôn đã bị gió giật, một số cây xanh bị gãy đổ.
Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.
Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo diễn biến mới của bão đến 14h ngày 25/8, Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, bão chưa vào bờ, nhưng đã gây gió mạnh tại các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị.
Bão đang duy trì cường độ cấp 13 và dự kiến từ 15-19h ngày 25/8, bão sẽ vào đến đất liền. Trọng tâm của bão dự kiến là Nghệ An và nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh.
Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 12; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ...
Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 0,91m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,45m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.
Trưa 25/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh là bộ phận tham mưu, giúp việc đắc lực cho Ban Chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
Do đó, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm bắt, phân tích tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với hoàn lưu sau bão, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn. Phân công rõ người, rõ việc, bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi bám sát tình hình của bão số 5.
Phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có mặt tại phường Cửa Lò, cập nhật thông tin về công tác ứng phó bão số 5
Vị trí tâm bão: Khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An.
Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Tại đây, đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão.
Thăm hỏi, tặng quà cho người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan thì mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.
Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Tại Cảng Vissai, trong điều kiện mưa lớn, bầu trời dày đặc mây đen, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành cảng phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là hệ thống bốc dỡ, kho bãi và phương tiện neo đậu.
Sáng 25/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Công tác di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương di dời hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn, đồng thời, đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển và các lồng bè.
Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế phải có ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động. Các đội cấp cứu lưu động phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng nhận lệnh điều động bất cứ lúc nào.
Các cơ sở y tế phải đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; thông tin, liên lạc được kết nối 24/24 giờ, không để gián đoạn điều hành, chỉ đạo; chủ động hỗ trợ lẫn nhau.
Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung nêu rõ: Các cơ sở y tế
Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão số 5, ngày 25/8, lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trực tiếp có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.
Đoàn công tác do ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu, cùng đại diện các Ban chuyên môn đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của nhà máy, rà soát toàn bộ phương án phòng, chống lũ và đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du.
Trước khi bão số 5 vào, xã Vạn An tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.
Để ứng phó với bão số 5, chính quyền các phường Thành Vinh và Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân tại các chung cư, khu tập thể cũ và vùng xung yếu. Đến sáng 25/8, toàn bộ người dân vùng ách yếu đã được di chuyển đến nơi an toàn, đầy đủ điều kiện sinh hoạt tạm thời.
Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Sáng 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, các tuyến đê ven biển xung yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An.
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND và Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán; động viên người dân yên tâm tạm thời sinh hoạt, chờ khi bão tan để về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Diễn Châu đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.
Cùng đó, tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để di dời người dân đến nơi tránh trú, nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.
Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.
Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị các cấp để di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học...
Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn và các ban chuyên môn đã trực tiếp đến hiện trường ở Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5.
Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Sáng 25/8, khi mưa to, gió lớn bắt đầu quần thảo, hàng loạt chợ dân sinh ở Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động để ứng phó bão số 5. Bà con tiểu thương tất bật thu dọn, chằng chống; chính quyền, ban quản lý chợ khẩn trương quán triệt, kiểm tra, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Diễn Châu, phường Tân Mai (Nghệ An) đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống, đặc biệt là việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Với 1.500 hộ dân ven biển trực tiếp chịu tác động khi bão số 5 đổ bộ, xã Hải Lộc (đơn vị mới được sáp nhập từ 3 xã Nghi Yên, Nghi Thiết và Nghi Tiến) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chủ động phòng chống, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.
Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó, đặc biệt là di dời người dân sinh sống, sản xuất dọc theo đê biển tại xã An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây).
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ
Cùng dự họp có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.
Dự họp còn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 5, cơ quan chức năng quyết định cấm người và phương tiện đi qua cầu Cửa Hội, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ 6h ngày 25/8.
Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên công trình cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An); Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền) kể từ 6 giờ sáng ngày 25/8/2025 cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.