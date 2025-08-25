CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

25/08/2025 18:02 Lực lượng Biên phòng, Công an Nghệ An vượt mưa lũ, sơ tán dân, cắm biển cảnh báo sạt lở

Thông tin từ các địa phương vùng cao, ngày 25/8 nhiều nơi mưa lớn ròng rã suốt ngày không ngớt, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ví như địa bàn các xã Nhôn Mai, Tri Lễ, Thông Thụ, Tam Quang…

Trong ngày 25/8, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, Công an xã tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, bếp gas và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ổn định sinh hoạt trong những ngày tránh bão.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm. Ảnh: PV

Tại xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát áo phao cho các chủ thuyền hành nghề vận chuyển trên sông Nậm Nơn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện và người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi di chuyển trên sông.

Tại địa bàn xã Tan Quang, Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Quang khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người dân đến vị trí an toàn.

Ngoài hỗ trợ địa phương di dời người dân, trong ngày 25/8, các đơn vị biên phòng còn cùng với các lực lượng tại chỗ khảo sát, cắm biển cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất để người dân đi lại an toàn, tránh những điểm nguy hiểm.