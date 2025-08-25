Thứ Hai, 25/8/2025
CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

Nhóm PV| 25/08/2025 08:15

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.

  • 25/08/2025 18:56 Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

    Vào chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

    h5.jpg
    Xà lan cỡ lớn trên địa bàn đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập. Ảnh: Hoàng Mai

    Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu, và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.

  • 25/08/2025 18:52 Những thiệt hại đầu tiên khi bão số 5 quét qua Nghệ An

    Khoảng 18h, bão số 5 bắt đầu đổ bộ, quét qua Nghệ An khiến hàng loạt cây xanh, bảng biển trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh bị gãy đổ, bật gốc.

    Cây cổ thụ tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh cũng không trụ nổi trước sức gió lớn. Ảnh: Quang A
    Cây cổ thụ tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh không trụ nổi trước sức gió lớn. Ảnh: Quang A
    Theo ghi nhận của P.V vào lúc 14h đến 17h chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cây cổ thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị gãy đổ. Trong ảnh: Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An
    Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An
  • 25/08/2025 18:32 Nhiều diện tích lúa hè thu sắp thu hoạch bị đổ rạp, ngập trong nước

    Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh. Mưa lớn đã khiến hàng loạt diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch tại nhiều địa phương bị đổ rạp, ngập sâu trong nước.


  • 25/08/2025 18:25 Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu sơ tán dân quyết liệt, hạn chế lưu thông để ứng phó bão số 5

    Chiều tối 25/8, trước diễn biến cực kỳ nguy hiểm của bão số 5, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó nhấn mạnh việc sơ tán dân và trao quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông.

  • 25/08/2025 18:02 Lực lượng Biên phòng, Công an Nghệ An vượt mưa lũ, sơ tán dân, cắm biển cảnh báo sạt lở

    Thông tin từ các địa phương vùng cao, ngày 25/8 nhiều nơi mưa lớn ròng rã suốt ngày không ngớt, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ví như địa bàn các xã Nhôn Mai, Tri Lễ, Thông Thụ, Tam Quang…

    Trong ngày 25/8, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, Công an xã tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, bếp gas và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ổn định sinh hoạt trong những ngày tránh bão.

    z6943584344031_541216daabfd99a23dacc9b321d3598d.jpg
    Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm. Ảnh: PV

    Tại xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát áo phao cho các chủ thuyền hành nghề vận chuyển trên sông Nậm Nơn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện và người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi di chuyển trên sông.

    Tại địa bàn xã Tan Quang, Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Quang khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người dân đến vị trí an toàn.

    Ngoài hỗ trợ địa phương di dời người dân, trong ngày 25/8, các đơn vị biên phòng còn cùng với các lực lượng tại chỗ khảo sát, cắm biển cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất để người dân đi lại an toàn, tránh những điểm nguy hiểm.

  • 25/08/2025 17:30 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra, nắm thông tin dự báo bão tại Trạm Rađa thời tiết Vinh

    Chiều 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm thông tin phân tích, dự báo bão số 5 tại Trạm Rađa thời tiết Vinh.

    Trạm Rađa thời tiết Vinh thuộc Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đặt trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh).

    bna__dsc2002.jpg
    Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, nắm thông tin dự báo bão số 5 tại Trạm Rađa thời tiết Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
    bna__dsc2086.jpg
    Bão số 5 được trạm phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây. Ảnh: Phạm Bằng

    Trạm có nhiệm vụ phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm mà rađa phát hiện được; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị theo phân cấp.

    Lãnh đạo Trạm Rađa thời tiết Vinh đã báo cáo diễn biến của cơn bão số 5 trên cơ sở phân tích phản hồi vô tuyến mây và các hiện tượng thời tiết liên quan đến mây; đồng thời, đưa ra những khuyến nghị phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 5 của tỉnh Nghệ An.

  • 25/08/2025 17:22 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong phòng, chống thiên tai
    Phó Thủ tướng-15
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị có phương án đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: Thành Cường

    Ngày 25/8, tại cuộc làm việc với các lực lượng ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan viễn thông có phương án đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.

    Phó Thủ tướng yêu cầu các tổ chức, đơn vị phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng. Ưu tiên sử dụng mạng lưới tại chỗ để triển khai hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

    Đồng thời, yêu cầu các cơ quan viễn thông tập trung rà soát các máy móc, trang thiết bị trang bị cho lãnh đạo, cán bộ tham gia phòng, chống thiên tai ở cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi, đảm bảo thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.

    Bên cạnh đó, ngoài các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, cần tính toán thêm phương án hỗ trợ, chuyển giao thiết bị thông tin, liên lạc cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng đang thực sự gần dân, bám sát dân nhất ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị cô lập, để đảm bảo thông tin được xuyên suốt.

  • 25/08/2025 17:16 Cửa Lò chiều 25/8: Biển động dữ dội, nhiều tuyến đường ven biển ngập

    Chiều 25/8, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 5, phường Cửa Lò (Nghệ An) đang chống chọi với gió giật dữ dội và triều cường. Nước biển đã tràn qua kè, gây ngập úng nghiêm trọng cho các tuyến đường ven biển.

    Khi tâm bão số 5 chỉ còn cách đất liền vài chục kilomet, những tác động nguy hiểm nhất của cơn bão đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực ven biển Nghệ An. Tại Cửa Lò, từ khoảng 15 giờ chiều, gió đã giật liên hồi với cường độ rất mạnh, kèm theo mưa lớn.

    z6943469373303_958c11830edbed9d15ad2b02ca380e86.jpg
    z6943413998555_ecf38d39f69ef9555a277bc2f31f724d.jpg
    Đường Bình Minh ngập trong nước biển.
    z6943414151046_3c0b9f488aff155acb1ed03226ab8429.jpg
    Nước biển dâng ngập nhiều tuyến đường, người dân được khuyến cáo không ra đường, hạn chế di chuyển.
  • 25/08/2025 17:00 Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An

    Cập nhật theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 16h30 chiều nay (25/8), dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An.

    bão 16h30
    Đường đi của bão, cập nhật lúc 16h30 ngày 25/8/2025. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

    Trong 03 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

  • 25/08/2025 16:16 Cảnh báo lũ đang lên trên các sông

    Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 15h30 chiều nay (25/8), lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông

    1(3).jpg
    Ảnh minh hoạ.

    Hiện nay, mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị đang lên; mực nước các sông khác có dao động.
    Mực nước lúc 13h ngày 25/8 trên sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Đồng Tâm 7,74m, trên báo động (BĐ)1 0,74m; các sông khác còn dưới BĐ1.

  • 25/08/2025 15:59 Nghệ An cảnh báo ngập lụt trên diện rộng
    Screenshot 2025-08-25 154511
    Bản đồ nguy cơ ngập lụt tỉnh Nghệ An.

    Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận lượng mưa rất lớn trong nhiều giờ qua.

    Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An.

    Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m.

  • 25/08/2025 15:39 Nhiều cây xanh ở phường Thành Vinh, Trường Vinh bị gãy đổ do bão số 5

    Nhiều cây xanh gãy đổ từ giữa trưa 25/8. Mọi người hết sức lưu ý khi phải đi ra ngoài, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bão số 5 dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hãy theo dõi thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

  • 25/08/2025 15:27 “Rốn lũ” Yên Trung di dời gần 200 hộ dân

    Sau khi di dời 30 hộ dân là đối tượng người yếu thế từ ngày hôm qua (24/8), hiện xã Yên Trung đang tập trung vận động và tranh thủ thời tiết giảm mưa, để di dời tiếp 150 hộ dân tại các vùng nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở.

    a5. Ảnh- CSCC

    Ngày hôm nay 25/8, trước nguy cơ cao ngập lụt và sạt lở một số vùng, Yên Trung dự định di dời thêm 150 hộ dân đến các trường học, công sở, nhà cao tầng; gồm người dân ở các vùng nguy cơ ngập lụt cao (gồm toàn bộ khu vực Xuân Yên, xóm 5 Trang Nứa, các hộ phía ngoài đồng của khu vực Bùi Chu, Bùi Thượng... ); và vùng nguy cơ sạt lở (khu vực núi Rậm, núi Rày, núi Đỉnh Ngô và khu vực giáp ranh núi Lưỡi Hái).

    Trưa 25/8, lãnh đạo xã Yên Trung đến tận từng nhà vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: CSCC
  • 25/08/2025 15:25 Vùng biển Nghệ An có sóng lớn, biển động dữ dội

    Trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, ở phường Cửa Lò sóng lớn cấp 8, cấp 9, ngoài đường vắng vẻ. Một số tấm tôn đã bị gió giật, một số cây xanh bị gãy đổ.


    Sóng biển ở Cửa Lò lúc 14 h chiều 25/8. Ảnh: Đình Tuyên
    Sóng biển ở Cửa Lò lúc 14 h chiều 25/8. Ảnh: Đình Tuyên
  • 25/08/2025 15:11 Trọng tâm của bão dự kiến là Nghệ An và nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

    Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

    Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

    Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    Phó Thủ tướng-4
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: Thành Cường
    Phó Thủ tướng-3
    Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tham dự cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

    Báo cáo diễn biến mới của bão đến 14h ngày 25/8, Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, bão chưa vào bờ, nhưng đã gây gió mạnh tại các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị.

    Bão đang duy trì cường độ cấp 13 và dự kiến từ 15-19h ngày 25/8, bão sẽ vào đến đất liền. Trọng tâm của bão dự kiến là Nghệ An và nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh.

  • 25/08/2025 14:29 TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 5 (lúc 14h ngày 25/8)

    Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.

    Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 12; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ...

    Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 0,91m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,45m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.

    123.gif

    Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

  • 25/08/2025 13:54 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5

    Trưa 25/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

    chu tri
    Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Ảnh: TL
    đông bl
    Cán bộ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cập nhật thông tin bão số 5. Ảnh: TL
    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh là bộ phận tham mưu, giúp việc đắc lực cho Ban Chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

    Do đó, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm bắt, phân tích tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với hoàn lưu sau bão, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn. Phân công rõ người, rõ việc, bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi bám sát tình hình của bão số 5.

  • 25/08/2025 13:23 Trực tiếp tại phường Cửa Lò

    Phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có mặt tại phường Cửa Lò, cập nhật thông tin về công tác ứng phó bão số 5

  • 25/08/2025 13:05 TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 5 (LÚC 13 GIỜ NGÀY 25/8)

    Vị trí tâm bão: Khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An.

    BÃO 13
  • 25/08/2025 13:02 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển tại xã Diễn Châu

    Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

    Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

    Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

    bna__dsc1893(1).jpg
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
    bna__dsc1854.jpg
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Tại đây, đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão.

    Thăm hỏi, tặng quà cho người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan thì mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

    bna__dsc1783.jpg
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
    bna__dsc1804.jpg
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
  • 25/08/2025 12:43 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng Vissai

    Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

    Tại Cảng Vissai, trong điều kiện mưa lớn, bầu trời dày đặc mây đen, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành cảng phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là hệ thống bốc dỡ, kho bãi và phương tiện neo đậu.

    bna_img_1042.jpg
    Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra tại Cảng Vissai. Ảnh: Thành Duy
    bna_img_1035.jpg
    Tại Cảng Vissai, do ảnh hưởng của bão số 5, thời tiết mưa lớn, bầu trời dày đặc mây đen. Ảnh: Thành Duy
  • 25/08/2025 11:48 Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc

    Sáng 25/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc.

    17
    Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa
    8
    Đồng chí Võ Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng xã Hải Lộc kiên quyết di dời người dân khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Ảnh: Mai Hoa
  • 25/08/2025 11:33 Xã Quỳnh Phú di dời 1.705 người dân đến nơi tránh, trú an toàn

    Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Công tác di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

    van truong m579
    Đồng chí Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú thăm thăm hỏi bà con tại Trường Mầm non Quỳnh Thọ. Ảnh: Văn Trường
  • 25/08/2025 11:31 Nghệ An yêu cầu người dân không ra đường từ 11 giờ trưa nay 25/8

    Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.

  • 25/08/2025 11:15 Phường Cửa Lò di dời hơn 2.500 dân đến nơi an toàn

    Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương di dời hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn, đồng thời, đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển và các lồng bè.

    cuqwr lò (4)
    Theo phương án, toàn phường có 380 hộ, với 2.508 nhân khẩu phải sơ tán. Sáng 25/8, chính quyền phường đã đến từng nhà vận động, đưa người dân đến các điểm an toàn như Trường Mầm non Nghi Tân, Trường Tiểu học Nghi Thủy, các khách sạn và nhà cao tầng kiên cố. Những hộ còn lại đang được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển sang các nhà kiên cố lân cận. Ảnh: Đình Tuyên
    cuqwr lò (1)
    Bà Hoàng Thị Hành (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mượn (85 tuổi), cùng trú tại khối 5, phường Nghi Tân, đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến Trường Mầm non Nghi Tân để tránh bão. Ảnh: Đình Tuyên
    cuqwr lò (2)
    Tại điểm sơ tán, cụ bà Hoàng Thị Hành, 90 tuổi, ở khối 5, phường Nghi Tân xúc động chia sẻ: Nhờ cán bộ, dân quân đưa đến trường mầm non an toàn, tôi thấy yên tâm, rất cảm ơn chính quyền đã lo cho dân. Ảnh: Đình Tuyên
    Thực tế, trong ngày 25/8, 20 ngư dân quê Quảng Ngãi vẫn cố ở lại trên tàu dù được khuyến cáo nhiều lần. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa họ lên bờ trú ẩn, đồng thời kiểm tra, gia cố phương án neo đậu tàu thuyền tại bến cá Nghi Thủy. Đến nay, 260 tàu thuyền trên địa bàn đã neo đậu an toàn; các hộ dân có lồng bè cũng đã ký cam kết không ở lại trong bão.
    cuqwr lò (8)
    Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò cho biết: Chúng tôi huy động công an, quân sự túc trực 24/24h, tuyệt đối không để bà con ở lại trên tàu, thuyền hay lồng bè. Một số hộ dân vì tiếc của nên cố bám trụ, lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng. Ảnh: Đình Tuyên
  • 25/08/2025 11:15 Giám đốc Sở Y tế: An toàn tính mạng người bệnh và nhân viên y tế là ưu tiên cao nhất

    Trước diễn biến nhanh, phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng của bão số 5, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở y tế trong toàn tỉnh thực hiện: Trực chỉ huy 24/24 giờ; bố trí lãnh đạo trực, đảm bảo điều phối hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

    z6941084975308_3884a1db7cbcad91676221b3f5063430.jpg
    Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các bệnh viện trong tối 24/8. Ảnh: Thành Chung

    Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế phải có ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động. Các đội cấp cứu lưu động phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng nhận lệnh điều động bất cứ lúc nào.

    Các cơ sở y tế phải đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; thông tin, liên lạc được kết nối 24/24 giờ, không để gián đoạn điều hành, chỉ đạo; chủ động hỗ trợ lẫn nhau.

    Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung nêu rõ: Các cơ sở y tế tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế, người lao động và người nhà bệnh nhân.

  • 25/08/2025 11:13 Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 trực tiếp chỉ đạo tại Thủy điện Bản Vẽ

    Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão số 5, ngày 25/8, lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trực tiếp có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

    Đoàn công tác do ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu, cùng đại diện các Ban chuyên môn đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của nhà máy, rà soát toàn bộ phương án phòng, chống lũ và đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du.

    1.ảnh pv
    Đồng chí Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: P.V
  • 25/08/2025 11:11 Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn

    Trước khi bão số 5 vào, xã Vạn An tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

    7 copy
    Lãnh đạo xã Vạn An thăm hỏi các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Lộc Tiến. Ảnh: Thành Chung

  • 25/08/2025 11:08 Các phường Thành Vinh và Trường Vinh khẩn trương sơ tán hàng nghìn hộ dân

    Để ứng phó với bão số 5, chính quyền các phường Thành Vinh và Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân tại các chung cư, khu tập thể cũ và vùng xung yếu. Đến sáng 25/8, toàn bộ người dân vùng ách yếu đã được di chuyển đến nơi an toàn, đầy đủ điều kiện sinh hoạt tạm thời.

    bna_8.jpg
    Người dân phường Thành Vinh tránh trú bão tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An
    bna_2(1).jpg
    Lãnh đạo phường Trường Vinh thăm hỏi, động viên các hộ dân di dời. Ảnh: P.V
  • 25/08/2025 10:40 Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam

    Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.

    Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

    Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

    0548.jpg
  • 25/08/2025 10:11 Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu

    Sáng 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, các tuyến đê ven biển xung yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

    Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An.

    z6941754279383_14d49b4d87225afdefb6c3897f8c53fb.jpg

    Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND và Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán; động viên người dân yên tâm tạm thời sinh hoạt, chờ khi bão tan để về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

    z6941753758336_b3c1821f1b618c5329e4b07dd5333c5b.jpg

    Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Diễn Châu đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.

    Cùng đó, tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để di dời người dân đến nơi tránh trú, nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

    z6941752327856_83cada7649676695355040e521180232.jpg

    Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.

    z6941752936604_05b37615860d439cf6f7dd4dafa30e6c.jpg
    z6941753928020_fa3ae5739a552a163c2c7330fd0690cc.jpg

    Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

    z6941752556247_4b8af24eef47057baf88c80834750ba7.jpg

    Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị các cấp để di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học...

    z6941754479514_78b63b4fa3d70eafa166dd4491238299.jpg
  • 25/08/2025 10:04 Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An

    Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn và các ban chuyên môn đã trực tiếp đến hiện trường ở Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5.

    bna_2.jpg
    Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cùng các ban chuyên môn xuống hiện trường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 (kajiki) tại Trạm 110kV Hưng Hòa, Nghệ An.

  • 25/08/2025 09:55 Bão cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam

    Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.

    Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

    Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

    0547.jpg
  • 25/08/2025 09:28 Tiểu thương Nghệ An tất bật dọn hàng đóng cửa chợ

    Sáng 25/8, khi mưa to, gió lớn bắt đầu quần thảo, hàng loạt chợ dân sinh ở Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động để ứng phó bão số 5. Bà con tiểu thương tất bật thu dọn, chằng chống; chính quyền, ban quản lý chợ khẩn trương quán triệt, kiểm tra, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

    thu dọn
    Tiểu thương chợ Hưng Dũng thu dọn hàng hoá. Ảnh: T.P
  • 25/08/2025 09:19 Nghệ An: Các địa phương vùng biển Diễn Châu, Tân Mai khẩn trương di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

    Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Diễn Châu, phường Tân Mai (Nghệ An) đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống, đặc biệt là việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

    dc 7 (1)
    Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu động viên người dân sau khi đến điểm tránh trú bão. Ảnh: Xuân Hoàng
    tan mai 1
    Người già được ưu tiên và hỗ trợ di dời. Ảnh: Thanh Thủy
  • 25/08/2025 08:46 Xã vùng biển Hải Lộc (Nghệ An) trước thời khắc bão số 5 đổ bộ
    PV Báo và PTTH Nghệ An trực tiếp đưa tin từ xã Hải Lộc.

    Với 1.500 hộ dân ven biển trực tiếp chịu tác động khi bão số 5 đổ bộ, xã Hải Lộc (đơn vị mới được sáp nhập từ 3 xã Nghi Yên, Nghi Thiết và Nghi Tiến) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chủ động phòng chống, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.


    bna_xa-hai-loc_2(1).jpg
    Theo ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, để triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách hiệu quả, 17 xóm của xã huy động từ 10–12 người trong các tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, lực lượng cán bộ thôn xóm. Về cấp xã bố trí gần 180 người từ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ... trực chiến đã vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân kéo tàu thuyền, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm và xử lý ngay khi phát sinh sự cố. Ảnh: Thanh Quỳnh
  • 25/08/2025 08:32 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5

    Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

    Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó, đặc biệt là di dời người dân sinh sống, sản xuất dọc theo đê biển tại xã An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây).

    z6941428884598_9bae44bbbe69f95e71cffca0c79f6fb8.jpg
    z6941429264121_7302baeb14497560833c78e7464383eb.jpg
    z6941429587704_32082e273fcde5d430aab5530c3e6dde.jpg
    z6941428688583_b9b807234d2776eed869636147bddfd7.jpg
  • 25/08/2025 08:13 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

    Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ

    Cùng dự họp có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

    Dự họp còn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

    Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

    Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    z6941371804840_c85de75d064ef99cdc6821efcba5b8b6.jpg
    z6941371804839_613d19f4c9021f8146e98920810d8430.jpg
    z6941372687525_6e3c510b4bfce20c97b7e968552c40cb.jpg
    z6941371804831_625ff1b204ec6d53b2c36ce6ada446bf.jpg
    z6941371804829_f52d0df7d43582c5a9b46f90f10c725b.jpg
    z6941371804841_254c0bb77b2d693bbb3bf86918df4d9a.jpg
  • 25/08/2025 07:00 7h sáng nay 25/8: Bão cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam

    Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.

    Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

    Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

    0545.jpg

  • 25/08/2025 06:00 Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội

    Do ảnh hưởng của bão số 5, cơ quan chức năng quyết định cấm người và phương tiện đi qua cầu Cửa Hội, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ 6h ngày 25/8.

    bna_1.jpg
    Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Quang An

    Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên công trình cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An); Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền) kể từ 6 giờ sáng ngày 25/8/2025 cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.

