Kinh tế Cảnh báo lũ đang lên trên các sông Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 15h30 chiều nay (25/8), lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông

Hiện nay, mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị đang lên; mực nước các sông khác có dao động.

Mực nước lúc 13h ngày 25/8 trên sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Đồng Tâm 7,74m, trên báo động (BĐ)1 0,74m; các sông khác còn dưới BĐ1.



Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo: Từ hôm nay (25/8) đến ngày 28/8, trên sông Thao (Lào Cai), các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 01 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; sông Thao, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1.



Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2



Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.