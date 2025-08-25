Kinh tế Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 trực tiếp chỉ đạo tại Thủy điện Bản Vẽ, chủ động ứng phó với bão số 5, bảo đảm an toàn cho hạ du Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão số 5, ngày 25/8, lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trực tiếp có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Đoàn công tác do ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu, cùng đại diện các Ban chuyên môn đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của nhà máy, rà soát toàn bộ phương án phòng, chống lũ và đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du.

Đồng chí Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: P.V

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ xuống 191m – thấp hơn 9m so với mực nước dâng bình thường. Việc hạ mực nước sớm là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ, góp phần giảm áp lực cho khu vực hạ lưu sông Nậm Nơn – sông Lam trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Tại cuộc họp, các phương án điều tiết lũ cũng đã được rà soát kỹ lưỡng. Theo đó, khi lưu lượng lũ về hồ vượt mức 1.200 m³/s, Thủy điện Bản Vẽ sẽ chủ động chuyển sang chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, nhằm hạn chế tối đa tác động của lũ đến các khu vực dân cư và hạ tầng phía hạ lưu. Đây là một trong những biện pháp then chốt trong kịch bản ứng phó đã được xây dựng, giúp phát huy vai trò điều tiết lũ của hồ chứa, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành.

Ca trực vận hành tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh tư liệu: P.V

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Nam Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm trong việc vận hành hồ chứa một cách chủ động, an toàn và linh hoạt. Việc hạ mực nước hồ trước khi bão đến không chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn là hành động có tính dự báo và trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, cho con người và tài sản vùng hạ du”.

Ông Trung cũng chỉ đạo đơn vị vận hành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực 24/24h và đảm bảo các hệ thống thiết bị vận hành ổn định, sẵn sàng cho các tình huống cắt lũ, điều tiết lũ cho hạ du theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cao nhất.

Cũng trong buổi kiểm tra, lãnh đạo Tổng Công ty yêu cầu nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp để cập nhật thông tin, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.