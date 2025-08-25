Xã hội Xã Quỳnh Phú di dời 1.705 người dân đến nơi tránh, trú an toàn trước bão số 5 Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Công tác di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Clip: Văn Trường

Xã Quỳnh Phú được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã: An Hòa, Phú Nghĩa, Thuận Long, và Văn Hải của huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Ông Trần Viết Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Phú cho biết: “Ngay từ sáng sớm 25/8, đoàn kiểm tra của xã đã tiếp tục xuống thôn, xóm, rà soát toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Quan điểm chỉ đạo của xã là làm quyết liệt, triệt để, không để sót bất kỳ hộ dân nào. Đặc biệt, là có trên 900 tàu, thuyền đã neo đậu, tuy nhiên, yêu cầu 100% người dân không được ở lại trên tàu, thuyền nhằm tránh thiệt hại về người khi bão đổ bộ”.

Tàu thuyền xã Quỳnh Phú đã neo đậu an toàn tại Lạch Quèn. Ảnh: Văn Trường

Đối tượng được ưu tiên di dời đầu tiên là các hộ dân sinh sống gần đê biển, nhà cửa tạm bợ, tàu, thuyền neo đậu gần cửa lạch. Tính đến cuối buổi sáng 25/8, toàn bộ 1.705 người dân trong diện nguy hiểm đã được di dời đến nơi tránh, trú tạm an toàn. Trong đó, phần lớn là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân và Công an xã đã được huy động hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, đưa người dân đến nơi trú ẩn, đồng thời hướng dẫn ổn định chỗ ở cho bà con.

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú thăm thăm hỏi bà con tại Trường Mầm non Quỳnh Thọ. Ảnh: Văn Trường

Ghi nhận trong sáng 25/8, không khí tại các điểm tránh, trú khá ổn định, người dân chấp hành tốt hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng.

Bà Hồ Thị Dinh - một người dân được di dời chia sẻ: “Nhà tôi ở gần đê biển, xã chủ động vận động gia đình đến tránh, trú từ sớm. Ở đây kiên cố, lại có cán bộ hỗ trợ nên chúng tôi yên tâm hơn nhiều”.

Lãnh đạo xã Quỳnh Phú cùng đoàn công tác kiểm tra điểm tránh, trú ở Trường Mầm non Quỳnh Thọ. Ảnh: Văn Trường

2 điểm trường mầm non thuộc xã Quỳnh Thọ và Quỳnh Long (cũ) được trưng dụng làm nơi tránh, trú bão. Các điểm này đều được chuẩn bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, nước sạch, mỳ tôm, nước uống, cùng vật tư y tế.

Ngoài ra, xã cũng đã neo đậu an toàn cho hơn 901 tàu, thuyền, đảm bảo không có người ở lại trên tàu khi bão vào.

Bà con xã Quỳnh Long (cũ) được di dời an toàn đến Trường Mầm non xã Quỳnh Long. Ảnh: Văn Trường

Trong số đó có cả trẻ sơ sinh được đưa đến trường mầm non an toàn. Ảnh: Văn Trường

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 5, xã Quỳnh Phú đã xây dựng phương án dự phòng: thành lập ban hậu cần, bố trí dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, thành lập tổ xung kích cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Xã cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống tận thôn, xóm để chống bão số 5 cùng nhân dân.