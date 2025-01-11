Thứ Bảy, 1/11/2025
Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp cho ngư dân tại xã Quỳnh Phú

Nguyễn Hải 01/11/2025 22:36

Nhằm đa dạng loại hình tuyên truyền trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tối 01/11, tại xã Quỳnh Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Biên phòng tỉnh tổ chức truyền thông cộng đồng chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về IUU.

Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo xã Quỳnh Phú, các Đồn Biên phòng tuyến biển, Hiệp hội nghề cá xã và trên 300 ngư dân.

Đại biểu dự
Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về IUU và đông đảo bà con ngư dân xã Quỳnh Phú dự sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại sự kiện, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU nhằm cùng cả nước gỡ thẻ vàng. Mục đích là tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động để tạo chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức của ngư dân. Qua đó, góp phần đưa các kết quả đấu tranh, xử lý các vi phạm đạt được bền vững; làm cơ sở để tỉnh và cả nước chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn kiểm tra của Uỷ ban Châu Âu sắp sang Việt Nam kiểm tra, gỡ thẻ vàng...

Sân khâu hoá
Kịch ngắn về việc đại diện EC sang Việt Nam kiểm tra, gặp gỡ ngư dân được sân khâu hoá để tuyên truyền. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, đại diện Ban chỉ đạo IUU tỉnh chia sẻ những khó khăn và hạn chế trong đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua; Tác động, hệ luỵ của tình trạng khai thác trái phép đối với tương lai ngành thuỷ sản Việt Nam và ảnh hưởng đến sinh kế, nghề nghiệp của bà con nếu không gỡ được thẻ vàng trong thời gian tới.

Ngư dân
Thông qua các tình huống đặt câu hỏi về chống khai thác IUU, các thuyền trưởng, chủ tàu giải đáp để ngư dân theo dõi được biết. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân sự kiện này, đại diện ngành Nông nghiệp và Môi trường nêu một số thông tin, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và kế hoạch của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát, giám sát tàu cá trong thời gian tới để bà con ngư dân biết để chia sẻ, chung tay đấu tranh chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; tự giác chấp hành và vận động người thân tiến hành các hoạt động khai thác, đánh bắt có trách nhiệm vì nghề cá bền vững.

Thông qua hình thức sân khấu hoá các tiểu phẩm và kịch ngắn, cơ quan chức năng đã lồng ghép, đưa ra các câu hỏi tình huống thực tiễn khi ngư dân tham gia đánh bắt trên biển, qua đó giải đáp, hướng dẫn để ngư dân đánh bắt theo đúng Luật Thuỷ sản, tham gia tích cực hơn vào chống khai thác IUU.

Trao cờ cho ngư dân
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Trần Quang Trung - Chính uỷ Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo tỉnh về IUU đã có các phần quà và tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện và thuyền trưởng tham gia vươn khơi bám biển.

Quỳnh Phú là 1 trong những xã trọng điểm nghề cá của tỉnh Nghệ An. Xã có 15,5 km đường bờ biển với 2 cửa lạch là Lạch Thơi và Lạch Quèn. Toàn xã có 47/69 thôn tham gia khai thác hải sản với gần 900 phương tiện tàu cá, trong đó có 360 tàu có chiều dài trên 15m trở lên đánh bắt xa bờ. Diện tích tự nhiên toàn xã là 33,48 km2 và dân số trên 72.000 người, trong đó hơn 4.000 lao động nghề cá./.

      Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp cho ngư dân tại xã Quỳnh Phú

