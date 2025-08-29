Thứ Sáu, 29/8/2025
Trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở các xã Vân Du, Giai Lạc và Quỳnh Phú

Thu Hương 29/08/2025 17:56

Trong 2 ngày 28 và 29/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với các xã: Vân Du, Giai Lạc và Quỳnh Phú cùng các nhà tài trợ tổ chức trao tặng số tiền 250 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị tài trợ.

Thân nhân liệt sĩ QPhu
Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Hồng Đào ủng hộ gia đình ông Kiều Quang Tuấn - thân nhân thờ cúng liệt sĩ Kiều Quang Khải ở xóm 4, xã Quỳnh Phú. Ảnh: PV
Q Phu 2
Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần HBD- Thương hiệu thời trang SEVEN.AM- Hà Nội ủng hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thắng- con trai liệt sĩ Trần Văn Thái ở thôn 13, xã Quỳnh Phú. Ảnh: PV

Tại xã Quỳnh Phú, đoàn đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ (mỗi gia đình 50 triệu đồng) gồm: gia đình ông Kiều Quang Tuấn - thân nhân thờ cúng liệt sĩ Kiều Quang Khải ở xóm 4 và gia đình ông Nguyễn Đức Thắng- con trai liệt sĩ Trần Văn Thái ở thôn 13, xã Quỳnh Phú.

Tại xã Vân Du, đoàn cũng trao hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, một ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng cho ông Lê Công Dũng - thân nhân thờ cúng liệt sĩ Lê Công Hộ, liệt sĩ Lê Công Hước, liệt sĩ Lê Công Thích và bà Nguyễn Thị Thanh - thờ cúng liệt sĩ Phan Đăng Lư, ở xã Vân Du.

Trao tặng 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Sơn, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, xóm 3, xã Giai Lạc do Công ty TNHH Kiểm tra FAC- Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ. Ảnh: Thu Hương
Trao tặng 50 triệu đồng do Công ty TNHH Kiểm tra FAC- Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, xóm 3, xã Giai Lạc. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Sơn, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, xóm 3, xã Giai Lạc.

Yên Thanh 1
Trao 50 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An ủng hộ gia đình ông Lê Công Dũng, thờ cúng liệt sĩ Lê Công Hộ, liệt sĩ Lê Công Hước, liệt sĩ Lê Công Thích. Ảnh: Thu Hương

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi vận động xây dựng được 608 ngôi nhà tình nghĩa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp các gia đình có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./.

