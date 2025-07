Xã hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 22/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tri ân và trao tặng quà, sổ tiết kiệm tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh; cùng đại diện một số sở, ban, ngành và các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ của 10 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao tặng 55 suất quà, trong đó, 29 suất quà dành tặng Mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); 22 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ tiêu biểu và 4 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) tặng gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng các phần quà trị giá 130 triệu đồng.

Trao tặng quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thu Hương



Đây là số tiền Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi từ các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp là người con Nghệ An hiện đang sinh sống tại Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao quà tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Ảnh: Thu Hương

Tặng sổ tiết kiệm tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi gặp mặt, tri ân, đồng chí Bùi Đình Long và các đại biểu đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương cho con cháu noi theo./.