HỎA TỐC: Nghệ An yêu cầu người dân không ra đường từ 11 giờ trưa nay 25/8 để ứng phó bão số 5

PV 25/08/2025 11:25

Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.

Công văn nêu rõ, để tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương khẩn trương xác định các tuyến đường xung yếu, bị ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cấm đường tạm thời đối với tất cả các phương tiện, ngoại trừ các xe ưu tiên, lực lượng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, làm nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời được áp dụng cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 11 giờ 00 phút ngày 25/8/2025.
  • Lệnh cấm kéo dài cho đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng, đặc biệt là tại các địa bàn miền núi, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức cảnh báo, cử lực lượng túc trực để cấm người và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

