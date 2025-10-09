Giáo dục TH School mở ra cơ hội vươn ra thế giới ngay tại Nghệ An Chào đón năm học 2025 - 2026, TH School Vinh mở rộng vòng tay đón nhận những ước mơ chớm nở, nuôi dưỡng khát vọng về một tương lai toàn cầu của thế hệ học sinh xứ Nghệ. Trong ánh mắt hân hoan của những thành viên mới là niềm tin, hy vọng và hoài bão cho hành trình tri thức phía trước.

TH School chào đón những học sinh mới đầy hoài bão trong buổi lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: BAB

Ăn cơm nhà, học gần nhà, lấy bằng quốc tế

Với phương châm “Ăn cơm nhà, học gần nhà, lấy bằng quốc tế” của Madam Thái Hương – nhà sáng lập TH School, cơ sở Vinh được hình thành như một mô hình giáo dục quốc tế tiên phong ngay tại đất học Nghệ An. Ngôi trường kết hợp tinh thần hiếu học truyền thống của người Việt với chương trình học chuẩn quốc tế đã được kiểm chứng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ năm 2022, khi chính thức đi vào hoạt động, TH School Vinh trở thành đơn vị giáo dục chuẩn quốc tế đầu tiên hợp tác với trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường gần 100 năm tuổi để mang đến cơ hội học tập và hội nhập toàn cầu cho học sinh Nghệ An.

Đặc biệt, chương trình giáo dục quốc tế tại đây đã được công nhận bởi Tổ chức Giáo dục quốc tế Cambridge, giúp TH School Vinh trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An đủ điều kiện triển khai kỳ thi lấy chứng chỉ IGCSE và A-Levels.

Madam Thái Hương xây dựng cơ sở Vinh với mong muốn mang nền giáo dục quốc tế về quê hương Nghệ An, tạo điều kiện cho học sinh địa phương vươn mình ra thế giới. Ảnh: BAB



Sau 3 năm, cùng sự thành công của khóa học sinh tốt nghiệp đầu tiên, TH School Vinh đã khẳng định chất lượng đào tạo quốc tế và minh chứng lợi ích rõ rệt của con đường ngắn nhất để trở thành công dân toàn cầu. Các em không chỉ bước vào những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam mà còn tự tin ghi dấu tại nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Đức, Hong Kong và nhiều nước châu Âu. Trong số đó có những gương mặt tiêu biểu: Nguyễn Duy Lộc với học bổng toàn phần tại Hong Kong Baptist University; Vũ Sỹ Nam Anh nhận học bổng 90% tại VinUniversity; Bùi Tú Uyên xuất sắc giành 8 suất học bổng từ các trường tại Mỹ.

Xây đắp hành trang kiến thức, bản lĩnh và khát vọng

Nguyễn Duy Lộc - một trong những học sinh đầu tiên tốt nghiệp tại TH School Vinh chia sẻ: “Em không ngờ rằng, giấc mơ du học của em đã trở thành hiện thực. TH School đã trang bị cho em không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo, bản lĩnh và sự tự tin để sẵn sàng cho chuyến đi du học tại Hong Kong tới đây”.

Nguyễn Duy Lộc - một trong những học sinh ưu tú thuộc nhóm học sinh tốt nghiệp đầu tiên của TH School Vinh. Ảnh: BAB



Đặc biệt, Nguyễn Hà Vy - cựu học sinh tốt nghiệp năm 2019 tại cơ sở Chùa Bộc, hiện đang làm việc ở một tập đoàn của Hy Lạp, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đã quay trở lại quê hương Nghệ An để chia sẻ trong buổi lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại TH School Vinh: “Với em, những năm tháng học tập tại TH School là bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành. Chúng em đã rời xa vòng tay gia đình, cùng tụ hội về cộng đồng TH School từ khắp mọi miền, được thầy, cô và cha mẹ động viên bước ra khỏi vùng an toàn. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy, cô và sự chăm sóc của các anh chị quản sinh, chúng em không chỉ tiếp thu kiến thức tinh hoa của nhân loại thông qua những môn học mới mẻ như môn kinh doanh, môn khoa học, mà còn học cách tư duy mới, khám phá bản thân và gắn bó với những người bạn mới ở nước ngoài và nhiều vùng, miền của Tổ quốc. Chính khoảng thời gian ấy đã cho chúng em nền tảng vững chắc để tự tin khi đi du học ở bậc đại học cũng như vận dụng trong công việc và cuộc sống nhất là ở nước ngoài, để tự hào mang theo bản sắc văn hóa và niềm tin vào chính mình – giống như cách thầy, cô và cha mẹ đã tin tưởng chúng em vậy”.

Nguyễn Hà Vy - cựu học sinh của TH School, đã quay trở lại mái trường xưa, nơi đã thay đổi cuộc đời em. Ảnh: BAB



Thành công ấy không dừng lại ở khóa học sinh đi trước. Thế hệ học sinh hiện tại của TH School Vinh tiếp tục đạt kết quả cao trong các kỳ thi IGCSE và A-Levels, với nhiều bạn giành từ 3 đến 5 điểm A/A*, tạo nền tảng vững chắc cho hồ sơ đại học. Những thành tích đáng tự hào trong năm học vừa qua đang trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho các khóa sau, đặc biệt là những tân học sinh vừa gia nhập cộng đồng TH School Vinh trong năm học mới này.

Học sinh TH School hứng khởi chào đón một năm học mới với kỳ vọng về cơ hội phát triển và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Ảnh: BAB



Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại TH School Vinh không chỉ là lời chào đón một hành trình mới, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh của nhà trường: mở ra cánh cửa tri thức quốc tế ngay trên quê hương xứ Nghệ. Từ đây, mỗi học sinh sẽ mang trong mình hành trang kiến thức, bản lĩnh và khát vọng, để tự tin bước ra thế giới, không ngừng vươn xa và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.