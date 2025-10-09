Thời sự Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài 60 km, dự kiến thi công từ năm 2026, khai thác năm 2029 Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu kết nối với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy dài 60 km.

Chiều tối 10/9, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải họp phiên thứ 20. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Cuộc làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An.

Dồn lực thực hiện 2 dự án trọng điểm

Hiện nay, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 2 dự án: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (tỉnh Nghệ An thực hiện công tác GPMB đoạn qua địa bàn) và đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Ga chính là Ga Vinh tại xã Hưng Nguyên. Để thực hiện dự án cần GPMB hơn 519 ha, với chi phí khoảng 6.397 tỷ đồng.

Toàn tuyến ảnh hưởng tới khoảng 2.150 hộ dân, trong đó, 1.942 hộ phải tái định cư. Tỉnh dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư với diện tích khoảng 102,69 ha, kinh phí gần 1.450 tỷ đồng.

Còn dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản.

Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy dài 60 km.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (riêng các đoạn khó khăn 60 - 80 km/h).

Tuy nhiên, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải và cân đối nguồn lực, giai đoạn đầu dự án đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Các cầu và nền đường tại vị trí đặc biệt vẫn xây dựng theo quy mô 6 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 6 làn.

Sơ bộ tổng mức đầu tư tuyến cao tốc này khoảng 23.950 tỷ đồng; dự kiến triển khai thi công dự án năm 2026 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Để triển khai dự án, cần thu hồi khoảng 182 ha đất rừng phòng hộ.

Theo quy định, diện tích thu hồi trên 100 ha phải được Quốc hội xem xét, quyết định. Hiện UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định làm cơ sở hoàn thiện thủ tục, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Sớm thẩm định Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với tinh thần tất cả vì đất nước, quê hương và nhân dân, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, các cấp, ngành tập trung hoàn thành các công trình dự án trọng điểm càng sớm càng tốt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: TTXVN

Từ nay đến hết năm 2025 chỉ còn 4 tháng, toàn bộ hệ thống phải quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra: Giải ngân 100% vốn đầu tư công, đạt tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% để tạo đà, tạo lực, tạo thế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng khẳng định: Không có việc gì là không thể, vấn đề là quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc, bứt phá và táo bạo trong xử lý công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì Tổ quốc, nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tư duy phải luôn đổi mới, xác định tinh thần chủ động tấn công, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp, phân quyền; các địa phương chủ động trong các phần việc của mình, nhất là giải phóng mặt bằng và cung ứng nguyên liệu…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với Nghệ An, sau khi ghi nhận báo cáo của lãnh đạo tỉnh cùng ý kiến của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương thẩm định; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo hoàn thành trước tháng 12/2025 để kịp triển khai dự án.