Thời sự Ngành Thuế tỉnh Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Chiều 10/9, ngành Thuế tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025) và 35 năm ngày thành lập Thuế tỉnh Nghệ An (21/8/1990 - 21/8/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 10/9/1945, chỉ ít ngày sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ngành Thuế đã được thành lập và được chọn là ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Đối với ngành Thuế tỉnh Nghệ An, trải qua 35 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đều đạt và vượt dự toán, tốc độ tăng trưởng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo nguồn lực duy trì tốc độ tăng trưởng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị - xã hội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Thuế Nghệ An dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Với những thành tích xuất sắc, ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả và đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu đó, việc bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững là yêu cầu then chốt, trong đó, ngành Thuế đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ Thuế Nghệ An tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế tỉnh chủ động tham mưu cho UBND các cấp về chính sách, giải pháp tăng thu, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững ngân sách. Từ nay đến cuối năm, cần phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán 25% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, ngành cần triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách thuế mới; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế; tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Cán bộ Thuế Nghệ An tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Thuế Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với yêu cầu quản lý hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Bằng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An phát biểu đáp từ tại sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tài chính nói chung, Cục Thuế nói riêng đối với tỉnh Nghệ An và ngành Thuế tỉnh; mong muốn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng ngành Thuế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Với truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành Thuế Việt Nam, 35 năm xây dựng và trưởng thành của Thuế tỉnh Nghệ An, tôi tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An”, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo” cho ngành Thuế Nghệ An.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đến tập thể Thuế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế trao tặng Giấy khen cho tập thể Thuế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen ghi nhận sự phối hợp hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Cục Thuế Nghệ An cũng được trao Giấy khen về thành tích nổi bật trong công tác chuyển đổi số.