Kinh tế Tính thuế thu nhập cá nhân: Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu/tháng Mặc dù có kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 20 triệu đồng/tháng, nhưng Bộ Tài chính đã trình phương án nâng lên mức 15,5 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

Phương án 1: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI theo quy định. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Phương án 2: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Có thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Qua tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo phương án 2.

Bộ Tài chính đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng.

Với phương án 2, Bộ Tài chính tính toán, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 15 triệu đồng mỗi tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Còn nếu thu nhập từ 20 triệu đồng, khoản thuế phải nộp khoảng 120.000 đồng/tháng sau khi trừ chi phí bảo hiểm.

Trường hợp có 1 người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 25 triệu đồng/tháng sẽ nộp thuế 33.750 đồng; còn thu nhập 30 triệu đồng/tháng, mức thuế thu nhập cá nhân là 265.000 đồng.

Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp, tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ trước khi tính thuế thì số thuế phải nộp thấp hơn, hoặc không phải nộp.

Tuy nhiên, vẫn có góp ý đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên cao hơn đề xuất trong dự thảo.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Tài chính nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế (240 triệu đồng/năm) và 10 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Kiến nghị này nhằm bảo đảm sự ổn định, phù hợp với tốc độ tăng CPI trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Trong khi đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng, theo các số liệu phân tích và căn cứ tình hình biến động giá gần đây, dự đoán mức tăng chỉ số giá các mặt hàng cơ bản cuối năm 2025 có thể đạt 50% so với mức hiện hành. Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng tương ứng 50%, lên 16,5 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, với mức tăng giảm trừ gia cảnh, khi xây dựng luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng cần thay đổi các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến để mức thu nhập của bậc thuế có thuế suất cao nhất cũng tăng tương ứng 50%, đạt mức 120 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, đề nghị tăng mức khống chế thu nhập để xác định người phụ thuộc lên mức 2,5 triệu đồng/tháng và điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc lên 6,6 triệu đồng/tháng.

Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH sẽ được xem xét, nếu thông qua sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.