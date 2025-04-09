Thời sự Vượt bão lũ, Nghệ An thu ngân sách 8 tháng năm 2025 đạt trên dự toán, hướng tới mốc 26.000 tỷ đồng Sáng 4/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2025 dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai liên tiếp xảy ra, nhất là bão số 3 và số 5 trong tháng 7 và tháng 8 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, song với sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, thu ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Tính đến hết tháng 8/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 18.084 tỷ đồng, bằng 102% dự toán cả năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.805 tỷ đồng, bằng 104,9% dự toán và tăng 17,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.175 tỷ đồng, đạt 72,1% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, năm 2025 Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng, vượt xa mức được giao là 17.726 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách 8 tháng năm 2025 so với kế hoạch được giao và mục tiêu đặt ra năm 2025 của tỉnh Nghệ An. Đồ họa: Thành Duy

Kết quả 8 tháng đầu năm là tín hiệu rất đáng khích lệ, khẳng định quyết tâm vượt khó và nỗ lực cao của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, trước tác động bất thường của thiên tai, thời tiết và nhu cầu chi tiêu lớn cho đầu tư phát triển cũng như khắc phục hậu quả bão lũ, Nghệ An đặt mục tiêu các sở, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường quản lý thu - chi, đồng thời, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu bền vững.

Trọng tâm từ nay đến cuối năm là phát huy đà tăng trưởng, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu 26.000 tỷ đồng thu ngân sách.