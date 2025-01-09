Xã hội Lựa chọn ‘du lịch tại chỗ' dịp 2/9, Quảng trường Hồ Chí Minh và các quán cafe thành điểm hẹn Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng nhiều người dân các phường thuộc thành phố Vinh (cũ) chọn cách ở nhà để tận hưởng kỳ nghỉ lễ thay vì đi đến các điểm du lịch. Với xu hướng đó, Quảng trường Hồ Chí Minh và các quán cà phê khu vực trung tâm dịp này đông kín khách.

Từ ngày 31/8, khi trời bắt đầu hửng nắng sau ảnh hưởng của cơn bão số 6, Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh) đã đông nghịt người dân đến vui chơi, chụp ảnh, “check-in”.

Quảng trường Hồ Chí Minh là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Diệp Thanh

Để phục vụ nhu cầu của người dân, dịch vụ chụp ảnh tại chỗ cũng được dịp phát huy. Anh Nguyễn Văn Vinh (sinh 1995 ở phường Thành Vinh) chia sẻ: Chỉ cần 1 chiếc máy phù hợp là có thể chụp ảnh cho khách, thợ nào cầu kỳ hơn thì có thể trang bị thêm phụ kiện như cờ đỏ sao vàng, đèn flash. Phí dịch vụ của tôi là 200.000 đồng/khách, chụp thoải mái cho đến khi khách cảm thấy hài lòng.

“Một số bạn bè của tôi ra Hà Nội để xem diễu binh nhưng gia đình tôi không đi đâu xa, chỉ rủ nhau ra Quảng trường, vừa đi dạo vừa chụp hình kỷ niệm, vừa có một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa, vừa có nhiều thời gian bên nhau”, chị Trần Thị Hương (phường Thành Vinh) chia sẻ.

Nếu như Quảng trường là “điểm check-in quốc dân” ngoài trời, thì trong các phường thuộc đô thị trung tâm, quán cà phê lại trở thành lựa chọn số một cho nhiều gia đình và nhóm bạn. Để chuẩn bị đón khách dịp lễ, hầu hết các quán đã đầu tư trang trí từ nhiều tuần trước, với cờ, khẩu hiệu, hình ảnh Bác Hồ treo trang trọng. Các quán chọn tông đỏ làm chủ đạo, tạo nên không gian rực rỡ, khí thế trong ngày hội lớn.

Nhiều quán cafe đầu tư trang trí theo chủ đề Quốc khánh 2/9 để phục vụ khách hàng. Ảnh: Diệp Thanh

Lượng khách tại các quán cafe đông đột biến. Ảnh: Diệp Thanh

Một số quán đã đầu tư sáng tạo những góc check-in độc đáo với bản đồ Việt Nam khổ lớn, hình ảnh Bác Hồ và bản Tuyên ngôn Độc lập được trình bày như tác phẩm nghệ thuật... Nhân viên nhiều quán mặc đồng phục đỏ sao vàng, đội nón vẽ hình cờ Tổ quốc để phục vụ trong những ngày này.

Anh Trần Đức Ngọc - chủ quán cà phê "Đẹp" trên đường Hà Huy Tập chia sẻ: “Ngay từ đầu tháng 8 khách đã tìm đến chụp ảnh với cờ Tổ quốc. Nhưng mấy ngày lễ này thì đông gấp nhiều lần, trung bình mỗi ngày chúng tôi đón từ 350 - 400 lượt khách. Thời tiết mát mẻ cũng thuận lợi để mọi người ghé quán vừa uống cà phê, vừa lưu giữ khoảnh khắc đẹp”.

Đằng sau sự đầu tư công phu, rõ ràng các chủ quán đã biến không gian kinh doanh thành một dạng “điểm đến văn hóa” để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân đô thị.

Người dân tìm đến các quán cafe để chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đức Ngọc

Không chỉ check-in hay cà phê, với nhiều gia đình tại các phường trung tâm, kỳ nghỉ lễ 2/9 còn là cơ hội để quây quần bên nhau. Chị Lê Thanh Thảo (phường Thành Vinh) chia sẻ: “Suốt bốn ngày, cả nhà tôi gần như không đi đâu xa. Chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, thỉnh thoảng ra quán cà phê chụp ảnh, rồi tụ họp bạn bè, người thân. Kỳ nghỉ trôi qua nhẹ nhàng nhưng lại là cơ hội để gắn kết. Càng ý nghĩa hơn khi những ngày này được nhận quà Tết Độc lập từ Chính phủ, mỗi người 100 nghìn đồng - một sự quan tâm thiết thực khiến chúng tôi thấy trọn vẹn”.

Ở một góc độ khác, nhiều bạn trẻ cho rằng, việc nghỉ lễ tại chỗ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh cảnh đông đúc, chen chúc tại các điểm du lịch. “Đi xa thì mệt, còn ở lại đô thị trung tâm vừa đủ vui, vừa có nhiều nơi để chụp ảnh đẹp”, Nguyễn Thị Quỳnh - sinh viên Trường Đại học Vinh nói.

Với xu hướng "du lịch tại chỗ", tại các điểm du lịch phổ biến như biển Cửa Lò, Cửa Hiền, các farmstay, các khu nghỉ dưỡng... ghi nhận lượng khách rải rác. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn còn phòng trống, hàng quán ven biển không tấp nập như mọi năm.

Một điểm check-in trên đường Lê Mao (phường Trường Vinh). Ảnh: Diệp Thanh

Theo các chủ cơ sở kinh doanh, lý do thời tiết mưa nắng bất thường và tâm lý “ngại đi xa” của người dân đô thị sau bão khiến du lịch ngoại tỉnh, ngoại thành giảm sức hút.