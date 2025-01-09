Xã hội Lực lượng Vũ trang nước bạn Lào chúc mừng các đơn vị Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền cấp xã Nghệ An nhân dịp Quốc khánh 2/9 Ngày 1/9, Lực lượng Vũ trang khu vực giáp biên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức sang thăm, chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, đoàn cán bộ Trạm Công an Cửa khẩu Nậm On và đoàn Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh - Tết Độc lập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân địa phương. Hai bên cũng trao đổi, ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 dân tộc.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy giới thiệu bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, nước CHDCND Lào năm 1966 được treo trang trọng tại phòng khánh tiết đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Trong thời gian tới, 2 bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác, phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường trao đổi thông tin, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng ngày 1/9, Đoàn Cụm Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, nước bạn Lào đã sang thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Nậm Cắn và Mường Xén nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đoàn Cụm Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, nước bạn Lào chúc mừng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Nậm Cắn và Mường Xén. Ảnh: P.V

Chiều 1/9, Đại đội 252 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay do đồng chí Thiếu tá Vông Khăm Sỉ Su Nan - Đại đội phó làm trưởng đoàn đã sang chúc mừng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cũng đã trao tặng bạn 200 kg gạo, dầu ăn, nước mắm... tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Cũng dịp này, vì điều kiện đường giao thông không thuận lợi, không thể sang trực tiếp, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã gửi thư chúc mừng Đồn Biên phòng Keng Đu, chính quyền xã Keng Đu nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tặng quà Đại đội 252 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay. Ảnh: P.V

Trong thời gian qua, giữa các đơn vị vũ trang nước bạn Lào và các đơn vị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã luôn tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; ngăn chặn các đối tượng vượt biên giới trái phép; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị đời đời bền vững.