Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở Sáng 1/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho lực lượng quân sự cơ sở trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban CHQS cấp xã, phường trên cả nước. Theo đó, tỉnh Nghệ An được cấp phát 260 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Alpha.

Bộ CHQS tỉnh bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã kiểm tra an toàn hệ thống trang bị, kỹ thuật, hoàn tất đăng ký biển số quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định, bàn giao cho 130 Ban CHQS xã, phường trên địa bàn (mỗi xã, phường 2 xe).

Các Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh tiến hành ký, nhận đăng ký sử dụng phương tiện. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời, quán triệt, hướng dẫn cũng như yêu cầu các đơn vị sau khi nhận phương tiện phải quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, góp phần phục vụ có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận 260 xe mô tô 2 bánh. Ảnh: Hoàng Anh

Việc trang bị xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS các xã, phường thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tiến lên chính quy, hiện đại, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.