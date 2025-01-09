Thứ Hai, 1/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

Hoàng Anh 01/09/2025 18:24

Sáng 1/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho lực lượng quân sự cơ sở trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban CHQS cấp xã, phường trên cả nước. Theo đó, tỉnh Nghệ An được cấp phát 260 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Alpha.

ẢNH 4
Bộ CHQS tỉnh bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã kiểm tra an toàn hệ thống trang bị, kỹ thuật, hoàn tất đăng ký biển số quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định, bàn giao cho 130 Ban CHQS xã, phường trên địa bàn (mỗi xã, phường 2 xe).

ẢNH 2
Các Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh tiến hành ký, nhận đăng ký sử dụng phương tiện. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời, quán triệt, hướng dẫn cũng như yêu cầu các đơn vị sau khi nhận phương tiện phải quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, góp phần phục vụ có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

ẢNH 1
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận 260 xe mô tô 2 bánh. Ảnh: Hoàng Anh

Việc trang bị xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS các xã, phường thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tiến lên chính quy, hiện đại, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ngắm dàn vũ khí, khí tài, thiết bị quân sự tham gia tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8

Ngắm dàn vũ khí, khí tài, thiết bị quân sự tham gia tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Đọc tiếp

Ngắm dàn vũ khí, khí tài, thiết bị quân sự tham gia tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8

Ngắm dàn vũ khí, khí tài, thiết bị quân sự tham gia tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra kết quả tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO