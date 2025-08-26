Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

Trọng Kiên - Châu Khang 26/08/2025 08:39

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận mưa to, gió lớn khiến hàng trăm cây xanh bị quật ngã, trong đó nhiều cây có tuổi đời lâu năm gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại một số tuyến đường trọng điểm.

Ngay trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ cùng các phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng đến các điểm bị ảnh hưởng để triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Dân quân tự vệ đã tiến hành dọn dẹp cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị tê liệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.

bna_1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dọn dẹp cây đổ trên đường Hà Huy Tập trong đêm 25/8. Ảnh: Trọng Kiên

Với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai lực lượng khi có lệnh, nhờ sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều tuyến đường quan trọng đã được thông suốt ngay trong đêm, góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định đời sống người dân sau bão.

bna_2.jpg
Nhanh chóng dọn dẹp cây đổ, giải tỏa ách tắc giao thông vì bão số 5 gây ra. Ảnh: Châu Khang
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân dọn dẹp cây xanh ngay sau khi bão tan. Clip: Châu Khang - Trọng Kiên
bna_3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ được huy động ngay trong đêm (25/8) để khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: Trọng Kiên

Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại các điểm bị ảnh hưởng nặng./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du trước ảnh hưởng của bão số 5

Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du trước ảnh hưởng của bão số 5

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Đọc tiếp

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du trước ảnh hưởng của bão số 5

Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du trước ảnh hưởng của bão số 5

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ  dọn dẹp cây đổ sau bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO