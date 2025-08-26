Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp cây đổ sau bão số 5 Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận mưa to, gió lớn khiến hàng trăm cây xanh bị quật ngã, trong đó nhiều cây có tuổi đời lâu năm gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại một số tuyến đường trọng điểm.

Ngay trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ cùng các phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng đến các điểm bị ảnh hưởng để triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Dân quân tự vệ đã tiến hành dọn dẹp cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị tê liệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dọn dẹp cây đổ trên đường Hà Huy Tập trong đêm 25/8. Ảnh: Trọng Kiên

Với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai lực lượng khi có lệnh, nhờ sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều tuyến đường quan trọng đã được thông suốt ngay trong đêm, góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định đời sống người dân sau bão.

Nhanh chóng dọn dẹp cây đổ, giải tỏa ách tắc giao thông vì bão số 5 gây ra. Ảnh: Châu Khang

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân dọn dẹp cây xanh ngay sau khi bão tan. Clip: Châu Khang - Trọng Kiên



Cán bộ, chiến sĩ được huy động ngay trong đêm (25/8) để khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: Trọng Kiên

Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại các điểm bị ảnh hưởng nặng./.