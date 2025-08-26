Thứ Ba, 26/8/2025
CẬP NHẬT: Công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Nghệ An

Nhóm PV| 26/08/2025 07:55

Ngay sau khi bão số 5 đi qua, công tác khắc phục hậu quả tại Nghệ An đang được các cấp, ngành và người dân khẩn trương triển khai, tập trung vào việc dọn dẹp cây đổ, thông tuyến giao thông, và khôi phục hệ thống điện lưới.

  • 26/08/2025 07:59 Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du

    Theo báo cáo lúc 06h ngày 26/8/2025, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 1.675m³/s, mực nước hồ ở mức 191,64m. Để đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực dòng chảy về hạ du, nhà máy đã linh hoạt vận hành điều tiết hồ chứa với tổng lưu lượng xả là 600m³/s. Trong đó, lưu lượng xả qua đập tràn là 260m³/s qua 4 cửa xả mặt, và lưu lượng qua tổ máy phát điện là 340m³/s.

    T
    Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: PV

    Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ hợp lý. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và hệ thống điện”.

  • 26/08/2025 07:48 Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn

    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 147 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

    Các địa phương trên triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

    Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

    Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

    Thủ tướng: Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn
  • 26/08/2025 07:42 Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề

    Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các phường tại Nghệ An, nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, nhiều công trình đổ rạp... Những hình ảnh mới nhất cập nhật vào sáng nay (26/8).

    đường phong định cảng
    Cây xanh đổ chắn hết lối đi đường Võ Nguyên Hiến. Ảnh: Quang An
    mk2.jpg
    Đây là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Quang An
    lê hồng phong 2
    Nhiều bảng biển đổ xuống. Ảnh: Quang An
    a.jpg
    Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để khắc phục thiệt hại. Ảnh: Quang An

  • 26/08/2025 06:08 Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

    Theo tin phát lúc 5h ngày 26/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

    1.gif
    Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

    04h ngày 26/8: tâm ở 18,9°N - 104,5°E (Trung Lào).

    Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9; di chuyển Tây Tây Bắc 15–20km/h.

    Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m.

    Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Thời sự

