Nhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5

Kinh tếNhiều nhà tốc mái, người dân thiệt hại tài sản sau bão số 5Xuân Hoàng - Công Kiên • 26/08/2025 09:05Ghi nhận của phóng viên trong sáng sớm nay 26/8 tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An cho thấy, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại do bão số 5 gây ra.Clip: Xuân HoàngMột mái tôn của hộ dân trên địa bàn xóm Cầu Thông, xã Vân Tụ (huyện Yên Thành cũ) bị gió bão thổi bay. Ảnh: Xuân HoàngĐêm qua (25/8), bão số 5 đổ bộ gây ra nhiều thiệt hại cho người dân xã Lam Thành. Hầu hết các tuyến đường cây cối đều gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Công KiênHầu hết những ngôi nhà lợp tôn, pờ rô xi măng ở xã Lam Thành đều bị gió cuốn. Ảnh: Công KiênCũng tại xã Vân Tụ, hệ thống chứa nước của một gia đình bị gió bão gây hư hỏng. Ảnh: Xuân HoàngTrên địa bàn các xã Vân Tụ, Vân Du, Hợp Minh (huyện Yên Thành cũ) nhiều cây xanh nhiều năm tuổi bị bật gốc. Ảnh: Xuân HoàngMột cây xanh cổ thụ trên địa bàn xã Diễn Châu bị bật gốc đề hư hỏng nhà dân. Ảnh: Xuân HoàngKhu vực kinh doanh nhà hàng tại bãi biển Diễn Thành, xã Diễn Châu bị nước biển đánh tan hoang, nhiều rác và cành cây phủ kín mặt đường. Ảnh: Xuân HoàngKhu vực Cảng cá Lạch Vạn trên địa bàn xã Diễn Châu bị gió bão đánh bay một phần mái tôn. Ảnh: Xuân HoàngMột số tàu thuyền của ngư dân xã Diễn Châu bị sóng đánh dạt lên bờ. Ảnh: Xuân HoàngNgư dân Trần Văn Long ở xã Diễn Ngọc cũ cho biết: Trong suốt thời gian mưa bão trong ngày 25/8, ông và gia đình phải có mặt trên tàu để múc nước từ khoang tàu ra để tránh tàu đắm. Tuy nhiên, nhiều dụng cụ, phương tiện trên tàu bị nước cuốn trôi. Trong ảnh: Ông Trần Văn Long tìm được chiếc tủ đá bị nước cuốn trôi. Ảnh: Xuân HoàngBà con ngư dân cho biết, do đã có nhiều kinh nghiệm trong việc neo đậu tàu, thuyền và xử lý khi nước biển dâng cao, nên tàu thuyền hầu như không hư hỏng do sóng đánh. Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết: Qua nắm tình hình bước đầu cho thấy, chủ yếu thiệt hại về cây cối, hoa màu và một số nhà của dân bị tốc mái tôn. Hiện nay địa phương đang tổng hợp số liệu cụ thể từ các xóm. Ảnh: Xuân HoàngNhiều cánh đồng lúa hè thu ở các xã Vân Tụ, Minh Châu, Quảng Châu... dã bắt đầu ngập sâu trong nước trong sáng nay 26/8. Ảnh: Xuân Hoàng