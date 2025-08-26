Pháp luật Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du trước ảnh hưởng của bão số 5 Trước ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 gây mưa lớn tại khu vực thượng nguồn, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết hồ chứa nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Thông tin vận hành hồ chứa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sáng 26/8. Ảnh: PV

Theo báo cáo lúc 06h ngày 26/8/2025, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 1.675m³/s, mực nước hồ ở mức 191,64m. Để đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực dòng chảy về hạ du, nhà máy đã linh hoạt vận hành điều tiết hồ chứa với tổng lưu lượng xả là 600m³/s. Trong đó, lưu lượng xả qua đập tràn là 260m³/s qua 4 cửa xả mặt, và lưu lượng qua tổ máy phát điện là 340m³/s.

Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: PV

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ hợp lý. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và hệ thống điện”.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và thủy văn liên tục, sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.