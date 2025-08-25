Thứ Hai, 25/8/2025
Kịp thời cứu người đàn ông mắc kẹt trong căn nhà bị tốc mái giữa bão số 5

Chu Minh 25/08/2025 23:29

Một người đàn ông bị thương, mắc kẹt trong căn nhà tốc mái ở phường Trường Vinh đã được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu an toàn.

Khoảng hơn 19h30 phút ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo một nhà dân trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Trường Vinh bị gió xoáy quật tốc mái. Gia đình có 4 người, 3 người kịp thoát ra ngoài, riêng anh N.V.K (chủ nhà) bị thương ở chân, mắc kẹt trong nhà.

img_1246(1).jpeg
Ngôi nhà bị sập khiến người đàn ông bị mắc kẹt. Ảnh: CSCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông và Đội CC&CNCH số 1 khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận, tổ chức giải cứu và đưa anh K. ra ngoài an toàn, bàn giao cho UBND phường Trường Vinh hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Kiểm soát đi lại ở Nghệ An đến sáng mai 26/8, lập Sở chỉ huy tại các xã phía Tây

Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ đưa bé trai bị chấn thương não đi cấp cứu trong mưa bão

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Kiểm soát đi lại ở Nghệ An đến sáng mai 26/8, lập Sở chỉ huy tại các xã phía Tây

Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ đưa bé trai bị chấn thương não đi cấp cứu trong mưa bão

      Kịp thời cứu người đàn ông mắc kẹt trong căn nhà bị tốc mái giữa bão số 5

