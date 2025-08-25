Thứ Hai, 25/8/2025
VIDEO: Bão số 5 khiến cây cối gãy đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến đường tại Nghệ An

Thành Cường - 25/08/2025 23:10
Cây cối gãy đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến đường tại địa bàn các phường thuộc TP Vinh cũ. Hình ảnh được phóng viên Báo và PTTH Nghệ An ghi lại lúc 22h30 tối nay 25/8 khi bão số 5 quét qua tỉnh Nghệ An. Tại phường Trường Vinh, đoạn vòng xuyến Hải quan cũ, cây đổ làm dây điện sà xuống đường, lực lượng CSGT túc trực phân luồng. Tuyến đường từ Trường Đại học Vinh về Khách sạn Phương Đông chỉ đi được 1 chiều bên trái.
